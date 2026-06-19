https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/2026-fifa-dunya-kupasinda-ust-tura-cikan-ilk-takim-meksika-1106633094.html

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan ilk takım: Meksika

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan ilk takım: Meksika

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T09:15+0300

2026-06-19T09:15+0300

2026-06-19T09:15+0300

spor

dünya kupası

meksika

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Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika grupta 6 puana ulaşarak son 32 turuna yükselen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni son 32 turu, turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle ilk kez uygulanacak ve grup aşamasından gelen 32 takımın tek maçlı eleme usulüyle karşılaşacağı bir sistemle gerçekleştirilecek.Maçtan detaylarStat: GuadalajaraHakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho (Güney Kore)

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