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2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan ilk takım: Meksika
2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan ilk takım: Meksika
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T09:15+0300
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Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika grupta 6 puana ulaşarak son 32 turuna yükselen ilk takım oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni son 32 turu, turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle ilk kez uygulanacak ve grup aşamasından gelen 32 takımın tek maçlı eleme usulüyle karşılaşacağı bir sistemle gerçekleştirilecek.Maçtan detaylarStat: GuadalajaraHakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho (Güney Kore)
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dünya kupası, meksika
dünya kupası, meksika

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura çıkan ilk takım: Meksika

09:15 19.06.2026
© AA / Daniel CardenasMeksika: 1 - Güney Kore: 0
Meksika: 1 - Güney Kore: 0 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Daniel Cardenas
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci hafta maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika grupta 6 puana ulaşarak son 32 turuna yükselen ilk takım oldu.
© AA / Luciano GonzalezMeksika: 1 - Güney Kore: 0
Meksika: 1 - Güney Kore: 0 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Meksika: 1 - Güney Kore: 0
© AA / Luciano Gonzalez
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni son 32 turu, turnuvanın 48 takıma genişletilmesiyle ilk kez uygulanacak ve grup aşamasından gelen 32 takımın tek maçlı eleme usulüyle karşılaşacağı bir sistemle gerçekleştirilecek.
© AA / Luciano GonzalezMeksika: 1 - Güney Kore: 0
Meksika: 1 - Güney Kore: 0 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Meksika: 1 - Güney Kore: 0
© AA / Luciano Gonzalez

Maçtan detaylar

Stat: Guadalajara
Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)
Meksika: Rangel, Sanchez, Edson Alvarez, Vasquez, Gallardo, Gutierrez (Dk. 71 Pineda), Lira, Romo (Dk. 71 Vargas ), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 84 Huerta), Raul Jimenez (Dk. 80 Gimenez )
Güney Kore: Seunggyu, Hanbeom, Minjae, Moonhwan (Dk. 71 Jisung), Youngwoo (Dk. 71 Hyunjun), Gihyuk, Inbeom, Seungho (Dk. 77 Guesung), Jaesung (Dk. 57 Heechan), Kangin, Heungmin (Dk. 57 Oh)
© AA / Luciano GonzalezMeksika: 1 - Güney Kore: 0
Meksika: 1 - Güney Kore: 0 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
Meksika: 1 - Güney Kore: 0
© AA / Luciano Gonzalez
Gol: Dk. 50 Romo (Meksika)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kangin, Dk. 58 Seungho (Güney Kore)
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