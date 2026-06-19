https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/2026-dunya-kupasi-sicagin-pencesinde-her-4-mactan-1i-tehlikeli-sicaklikta-olabilir-1106642081.html
2026 Dünya Kupası sıcağın pençesinde: Her 4 maçtan 1’i tehlikeli sıcaklıkta olabilir
2026 Dünya Kupası sıcağın pençesinde: Her 4 maçtan 1’i tehlikeli sıcaklıkta olabilir
Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası, serin stadyumlar yerine kavurucu sıcaklarla anılabilir. Yeni bir bilimsel rapor, turnuvanın ev sahibi şehirlerde maçların aşırı sıcaklarda oynanma riskinin çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Detaylar haberde...
2026-06-19T13:45+0300
2026-06-19T13:45+0300
2026-06-19T13:45+0300
spor
dünya kupası
fifa
küresel ısınma
haberler
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Dünya Hava Durumu İlişkilendirme Grubu (WWA) tarafından hazırlanan analiz, turnuvadaki 104 maçın yaklaşık yüzde 25’inin (yani her dört maçtan birinin) önerilen termal güvenlik sınırlarını aşan sıcaklıklarda oynanabileceğini gösteriyor. 1994’teki ABD Dünya Kupası’na kıyasla bu risk neredeyse iki katına çıkmış durumda.Sadece hava değil, vücudun hissettiğiBilim insanları, sadece hava sıcaklığına değil; nem, güneş radyasyonu ve rüzgar gibi faktörleri de dikkate alan ‘Yaş Termometre Küre Sıcaklığı (WBGT)’ göstergesini kullandı. Bu yöntem, vücudun gerçekte ne kadar zorlandığını daha doğru ölçüyor.FIFPro’nun futbolcuları korumak için belirlediği kritik eşikler şöyle:Rapora göre en az beş maçın 27 derece ve üzeri koşullarda oynanması bekleniyor. Özellikle Miami, Kansas City, Philadelphia, Dallas ve Houston’da risk seviyesine ulaşma olasılığı inanılmaz yüksek.Atlanta, Boston, New York ve Meksika’dan Monterrey’de de benzer riskler dikkat çekiyor. Los Angeles, Seattle, San Francisco, Toronto ve Vancouver gibi diğer ev sahibi kentlerde ise 1994’ten beri bu tür tehlikeli koşulların görülme ihtimali en az iki kat artmış.‘150 yıllık ısınmanın yaklaşık yarısı’İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Sözcüsü Ruben del Campo, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı: “1994’ten bu yana küresel ortalama sıcaklık sadece 0.5-0.7 santigrat derece arttı. Bu rakam küçük görünebilir ama son 150 yıldaki toplam ısınmanın yaklaşık yarısına denk geliyor. İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını belirgin şekilde şiddetlendirdi.2024 sonunda yayımlanan başka bir çalışma da aynı endişeleri destekliyor. Ev sahibi 16 stadyumun 10’unda ‘çok yüksek’ sıcaklık riski var. Özellikle Teksas’taki Arlington ve Houston statları ile Monterrey’deki BBVA Stadyumu en kritik yerler arasında.FIFA ne diyor, önlemler yeterli mi?FIFA, maç programını teknik analizlere göre hazırladıklarını ve ortalama sıcaklıklar, soğutma sistemleri gibi faktörleri dikkate aldıklarını belirtiyor. Turnuva boyunca her devrenin ortasında 3 dakikalık su molası uygulanacağını duyurdu.Ancak uzmanlar bu önlemin tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Julien Periard, “Daha proaktif politikalar şart. Isınma sürelerinin yeniden düzenlenmesi, stadyum altyapısının güçlendirilmesi ve hem oyuncular hem taraftarlar için daha sıkı tıbbi takip gerekiyor” diyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiyenin-koklu-okulunda-kural-degisti-galatasaray-lisesine-direkt-gecis-kalkiyor-merkezi-sinav-1106638242.html
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dünya kupası, fifa, küresel ısınma, haberler
dünya kupası, fifa, küresel ısınma, haberler
2026 Dünya Kupası sıcağın pençesinde: Her 4 maçtan 1’i tehlikeli sıcaklıkta olabilir
2026 Dünya Kupası, serin stadyumlar yerine kavurucu sıcaklarla anılabilir. Yeni bir bilimsel rapor, turnuvanın ev sahibi şehirlerde maçların aşırı sıcaklarda oynanma riskinin çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Dünya Hava Durumu İlişkilendirme Grubu (WWA) tarafından hazırlanan analiz, turnuvadaki 104 maçın yaklaşık yüzde 25’inin (yani her dört maçtan birinin) önerilen termal güvenlik sınırlarını aşan sıcaklıklarda oynanabileceğini gösteriyor. 1994’teki ABD Dünya Kupası’na kıyasla bu risk neredeyse iki katına çıkmış durumda.
Sadece hava değil, vücudun hissettiği
Bilim insanları, sadece hava sıcaklığına değil; nem, güneş radyasyonu ve rüzgar gibi faktörleri de dikkate alan ‘Yaş Termometre Küre Sıcaklığı (WBGT)’ göstergesini kullandı. Bu yöntem, vücudun gerçekte ne kadar zorlandığını daha doğru ölçüyor.
FIFPro’nun futbolcuları korumak için belirlediği kritik eşikler şöyle:
26 santigrat derece: Ek sıvı alımı ve soğutma önlemlerinin alınması gereken seviye.
28 santigrat derece: Yüksek risk. Bu sıcaklıkta maçların ertelenmesi veya durdurulması bile öneriliyor.
Rapora göre en az beş maçın 27 derece ve üzeri koşullarda oynanması bekleniyor. Özellikle Miami, Kansas City, Philadelphia, Dallas ve Houston’da risk seviyesine ulaşma olasılığı inanılmaz yüksek.
Atlanta, Boston, New York ve Meksika’dan Monterrey’de de benzer riskler dikkat çekiyor. Los Angeles, Seattle, San Francisco, Toronto ve Vancouver gibi diğer ev sahibi kentlerde ise 1994’ten beri bu tür tehlikeli koşulların görülme ihtimali en az iki kat artmış.
‘150 yıllık ısınmanın yaklaşık yarısı’
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Sözcüsü Ruben del Campo, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı: “1994’ten bu yana küresel ortalama sıcaklık sadece 0.5-0.7 santigrat derece arttı. Bu rakam küçük görünebilir ama son 150 yıldaki toplam ısınmanın yaklaşık yarısına denk geliyor. İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını belirgin şekilde şiddetlendirdi.
2024 sonunda yayımlanan başka bir çalışma da aynı endişeleri destekliyor. Ev sahibi 16 stadyumun 10’unda ‘çok yüksek’ sıcaklık riski var. Özellikle Teksas’taki Arlington ve Houston statları ile Monterrey’deki BBVA Stadyumu en kritik yerler arasında.
FIFA ne diyor, önlemler yeterli mi?
FIFA, maç programını teknik analizlere göre hazırladıklarını ve ortalama sıcaklıklar, soğutma sistemleri gibi faktörleri dikkate aldıklarını belirtiyor. Turnuva boyunca her devrenin ortasında 3 dakikalık su molası uygulanacağını duyurdu.
Ancak uzmanlar bu önlemin tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Julien Periard, “Daha proaktif politikalar şart. Isınma sürelerinin yeniden düzenlenmesi, stadyum altyapısının güçlendirilmesi ve hem oyuncular hem taraftarlar için daha sıkı tıbbi takip gerekiyor” diyor.