https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/irakli-uzman-abd-israili-zor-durumda-birakacak-1106618364.html

Iraklı uzman: ABD, İsrail'i zor durumda bırakacak

Iraklı uzman: ABD, İsrail'i zor durumda bırakacak

Sputnik Türkiye

El-Haşimi, Washington yönetiminin bölgeden çekilme sürecine girdiğini belirterek, bu durumun İsrail’i yalnızlaştıracağını vurguladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T16:15+0300

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2026-06-18T16:15+0300

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Bağdat merkezli El-İttihad Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Dr. Mahmud el-Haşimi, ABD’nin Ortadoğu’daki hamlelerini ve İran ile yaşanan gerilimi değerlendirdi. Sputnik'e verdiği demeçte, ABD’nin geçmişte Irak gibi ülkelerde yaşadığı askeri kayıplara dikkat çeken el-Haşimi, Washington’un bölgedeki hiçbir hedefine ulaşamadığını kaydetti. ABD ile İran arasında imzalanan çalışma mutabakatını Tahran için 'büyük bir zafer' olarak nitelendiren el-Haşimi, "İmzalanan bu metin, taraflar arasındaki meselenin çözüldüğüne ve nihai bir mutabakatın tamamlandığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Iraklı uzman, anlaşmanın imzalı bir mutabakata dayanmasının sürecin ciddiyetini ve bağlayıcılığını artırdığına dikkat çekti.İsrail’in yalnızlaşan konumuEl-Haşimi, ABD’nin bölgeden çekilme kararıyla birlikte İsrail’in savunmasız kalacağını belirtti. İsrail’in ABD desteği olmadan Lübnan veya diğer cephelerde askeri operasyonlarını sürdüremeyeceğini söyleyen Iraklı uzman, "ABD, İsrail’i son derece zor bir durumda bırakacak. Washington kuvvetlerini çektiği anda, İsrail de Güney Lübnan’dan çekilmek ve bölgedeki yeni gerçekliklere göre anlaşma yolları aramak zorunda kalacak" değerlendirmesinde bulundu.'Bu İsrail’in savaşı'Pentagon’un İran saldırıları sonucu hasar gören askeri üsleri onarmayı dahi düşünmediğini hatırlatan el-Haşimi, ABD varlığının temel nedeninin İsrail olduğunu kaydetti. El-Haşimi, yaşanan çatışmaların ABD'nin değil İsrail’in savaşı olduğunu vurgulayarak, "ABD askerlerinin Ortadoğu’daki varlığı İsrail tarafından kışkırtıldı. Bu durum, mevcut çatışmaların aslında kimin savaşı olduğunu açıkça gözler önüne seriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/isvicre-abd-ile-iran-arasindaki-mutabakata-dair-ilk-gorusmelerin-yarin-burgenstockta-yapilmasi-1106611358.html

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