https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/yesilcamin-usta-oyuncusu-ihsan-gedik-hastaneye-kaldirildi-600den-fazla-filmde-rol-aldi-1106615531.html

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı: 600'den fazla filmde rol aldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı: 600'den fazla filmde rol aldı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın emekçi isimlerinden oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki oyuncu 600'den fazla filmde rol aldı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:40+0300

2026-06-18T15:40+0300

2026-06-18T15:40+0300

yaşam

yeşilçam

onur akay

hastalık

i̇hsan gedik

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Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle tanınan usta oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşında olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Gedik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 48 yılda 600'den fazla filmde rol almıştıUsta oyuncuyla ilgili kötü haberi ise Onur Akay duyurdu. Akay 48 yıllık kariyerinde 600'e yakın filmde rol alan İhsan Gedik'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti. Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken görüntülenen ve geçimini sağlamak amacıyla anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını satmaya çalışan Gedik'in zor günler geçirdiğini söyleyen Akay, usta oyuncu için dua edilmesini istedi.

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Sputnik Türkiye

yeşilçam, onur akay, hastalık, i̇hsan gedik