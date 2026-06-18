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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/yesilcamin-usta-oyuncusu-ihsan-gedik-hastaneye-kaldirildi-600den-fazla-filmde-rol-aldi-1106615531.html
Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı: 600'den fazla filmde rol aldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı: 600'den fazla filmde rol aldı
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın emekçi isimlerinden oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki oyuncu 600'den fazla filmde rol aldı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:40+0300
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yaşam
yeşilçam
onur akay
hastalık
i̇hsan gedik
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Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle tanınan usta oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşında olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Gedik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 48 yılda 600'den fazla filmde rol almıştıUsta oyuncuyla ilgili kötü haberi ise Onur Akay duyurdu. Akay 48 yıllık kariyerinde 600'e yakın filmde rol alan İhsan Gedik'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti. Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken görüntülenen ve geçimini sağlamak amacıyla anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını satmaya çalışan Gedik'in zor günler geçirdiğini söyleyen Akay, usta oyuncu için dua edilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/halka-filminin-samarasi-daveigh-chase-35-yasinda-hayatini-kaybetti-1106593060.html
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yeşilçam, onur akay, hastalık, i̇hsan gedik
yeşilçam, onur akay, hastalık, i̇hsan gedik

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı: 600'den fazla filmde rol aldı

15:40 18.06.2026
İhsan Gedik
İhsan Gedik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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Yeşilçam'ın emekçi isimlerinden oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki oyuncu 600'den fazla filmde rol aldı.
Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle tanınan usta oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşında olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Gedik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

48 yılda 600'den fazla filmde rol almıştı

Usta oyuncuyla ilgili kötü haberi ise Onur Akay duyurdu. Akay 48 yıllık kariyerinde 600'e yakın filmde rol alan İhsan Gedik'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti.
Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken görüntülenen ve geçimini sağlamak amacıyla anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını satmaya çalışan Gedik'in zor günler geçirdiğini söyleyen Akay, usta oyuncu için dua edilmesini istedi.
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