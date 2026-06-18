https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/vancetan-iran-mesaji-60-gunluk-surec-bugun-basliyor-1106622894.html
Vance'tan İran mesajı: '60 günlük süreç bugün başlıyor, İsrail buna saygı duymalı'
Vance'tan İran mesajı: '60 günlük süreç bugün başlıyor, İsrail buna saygı duymalı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten İran açıklaması... Detaylar haberde...
2026-06-18T18:38+0300
2026-06-18T18:38+0300
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Vance, İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "60 günlük süreç bugün başlıyor" dedi. Açıklama, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlamayı amaçlayan mutabakatın ardından geldi. Anlaşma çerçevesinde tarafların teknik müzakereler yürütmesi öngörülüyor.İran'ın füze programına da değinen Vance, nihai anlaşmanın şartlarından birinin İran'ın 'füze kapasitesine sahip olmaması olacağını' söyledi.'ABD Başkan Yardımcısı, İsrail'in İran ile barış sürecine saygı duyması gerektiğini, ve Beyrut'ta sivilleri öldüren saldırıların "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve ekledi: İlk görüşme yarın İsviçre’deİsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılmasının planlandığını açıkladı. Toplantıya İran ve ABD'li heyetlerin yanı sıra arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar da katılacak.İsviçre, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin ilk uygulama görüşmelerinin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.14 maddelik mutabakatİran ile ABD, Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran’da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.“İslamabad Mutabakatı” olarak adlandırılan belge, 18 Haziran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.Mutabakat, çatışmaların durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, deniz ablukalarının kaldırılması ve bölgesel gerilimin azaltılması gibi maddeleri içeriyor.60 günlük müzakere süreci bekleniyorAnlaşmanın ardından tarafların, İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Sürecin, nihai anlaşmaya zemin hazırlaması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-anlasmasinda-turkiyenin-rolu-dikkat-cekti-savasin-buyumesini-engelleyen-aktorlerden-biri-1106618003.html
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j.d. vance, i̇ran, haberler
Vance'tan İran mesajı: '60 günlük süreç bugün başlıyor, İsrail buna saygı duymalı'
18:38 18.06.2026 (güncellendi: 19:26 18.06.2026)
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat kapsamında yeni bir 60 günlük müzakere döneminin başladığını açıkladı. Vance ayrıca, "İsrail'in İran ile barış sürecine saygı duyması gerektiğini" söyleyerek, Beyrut'ta sivillerin öldürülmesinin 'kabul edilemez' olduğunu ekledi.
Vance, İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "60 günlük süreç bugün başlıyor" dedi. Açıklama, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlamayı amaçlayan mutabakatın ardından geldi. Anlaşma çerçevesinde tarafların teknik müzakereler yürütmesi öngörülüyor.
İran'ın füze programına da değinen Vance, nihai anlaşmanın şartlarından birinin İran'ın 'füze kapasitesine sahip olmaması olacağını' söyledi.
'ABD Başkan Yardımcısı, İsrail'in İran ile barış sürecine saygı duyması gerektiğini, ve Beyrut'ta sivilleri öldüren saldırıların "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve ekledi:
Son üç ayda, İsrail'i koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikalıların elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla satın alındı. İsrail'in sorunu Donald J. Trump değil…
İlk görüşme yarın İsviçre’de
İsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılmasının planlandığını açıkladı. Toplantıya İran ve ABD'li heyetlerin yanı sıra arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar da katılacak.
İsviçre, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin ilk uygulama görüşmelerinin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.
İran ile ABD, Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran’da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.
“İslamabad Mutabakatı” olarak adlandırılan belge, 18 Haziran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Mutabakat, çatışmaların durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, deniz ablukalarının kaldırılması ve bölgesel gerilimin azaltılması gibi maddeleri içeriyor.
60 günlük müzakere süreci bekleniyor
Anlaşmanın ardından tarafların, İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Sürecin, nihai anlaşmaya zemin hazırlaması hedefleniyor.