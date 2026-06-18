https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-anlasmasinda-turkiyenin-rolu-dikkat-cekti-savasin-buyumesini-engelleyen-aktorlerden-biri-1106618003.html
ABD-İran anlaşmasında Türkiye’nin rolü dikkat çekti: ‘Savaşın büyümesini engelleyen aktörlerden biri oldu’
ABD-İran anlaşmasında Türkiye’nin rolü dikkat çekti: ‘Savaşın büyümesini engelleyen aktörlerden biri oldu’
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından gözler Türkiye'nin kriz sürecindeki rolüne çevrildi. Ankara, çatışmaların bölgesel savaşa dönüşmesini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T16:01+0300
2026-06-18T16:01+0300
2026-06-18T16:01+0300
görüş
türkiye
i̇ran
i̇srail
ekonomi
petrol fiyatları
donald trump
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3d6f8b15b4199fd8e9e62e9aa3a59efb.jpg
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Türkiye’nin kriz sürecindeki diplomatik rolü yeniden gündeme geldi. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemek amacıyla tüm süreç boyunca dengeli bir politika izleyen Ankara, diplomatik temaslarını kesintisiz sürdürdü. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, Türkiye’nin süreç boyunca sergilediği tutum sayesinde önemli kazanımlar elde edebileceğini belirtti.‘Türkiye, soğukkanlı davranarak savaşın genişlemesine mani olmuş ve İsrail ‘in planını bozmuştur’ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan kriz sürecinde Türkiye’nin izlediği dış politika da dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Ankara, sürecin başından itibaren çatışmaların genişlemesine karşı çıkarken, taraflara itidal çağrısında bulundu. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre Türkiye’nin hem İran’a yönelik sert açıklamalardan kaçınarak hem de bölgesel aktörlerle diplomatik temaslarını sürdürerek krizin daha büyük bir savaşa dönüşmesini önleyen ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Körfez ülkelerinin İran karşıtı cepheye dahil olmaması yönündeki diplomatik girişimlerin savaşın yayılmasını engellediğinin altını çizdi:‘Türkiye perde arkasında aktif diplomasi yürüttü’Oruç, Türkiye’nin ABD-İran savaşı sürecinde perde arkasında aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve görünenden daha aktif bir rol oynadığını söyledi:‘Türkiye savaş boyunca bazı ekonomik meydan okumalarla yüzleşmek durumunda kalsa da, bu süreçten alnının akıyla çıktı’Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre savaş sürecinde Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini belirtti:“Türkiye ekonomisi de bu süreçte iyi bir performans sergilemiş olup, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklı olarak artan petrol fiyatlarından halkın en az seviyede etkilenmesi için eşel-mobil sistemine geçilerek, fiyat artışları mümkün mertebe sübvanse edilmeye çalışılmıştır. İran’a yönelik ambargolar ve yaptırım nedeniyle zaten çok düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi de savaş sürecinden çok fazla etkilenmemiş olup, aksine savaşın bir anlaşmayla sona ermesi ve İran’a yönelik yaptırımların kalkması halinde bundan en çok faydalanacak ülkenin Türkiye olacağına yönelik beklenti, Türkiye’ye yönelik teveccühü arttırmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105331232_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2f2d70e1803b3e456b65f4e704ff2e23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
türkiye, i̇ran, i̇srail, ekonomi, petrol fiyatları, donald trump, recep tayyip erdoğan
türkiye, i̇ran, i̇srail, ekonomi, petrol fiyatları, donald trump, recep tayyip erdoğan
ABD-İran anlaşmasında Türkiye’nin rolü dikkat çekti: ‘Savaşın büyümesini engelleyen aktörlerden biri oldu’
Özel
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından gözler Türkiye'nin kriz sürecindeki rolüne çevrildi. Ankara, çatışmaların bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için diplomatik kanalları açık tutarak kritik bir denge politikası izledi. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre Türkiye bölgede önemli kazanımlar elde edebilir.
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Türkiye’nin kriz sürecindeki diplomatik rolü yeniden gündeme geldi. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemek amacıyla tüm süreç boyunca dengeli bir politika izleyen Ankara, diplomatik temaslarını kesintisiz sürdürdü. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, Türkiye’nin süreç boyunca sergilediği tutum sayesinde önemli kazanımlar elde edebileceğini belirtti.
‘Türkiye, soğukkanlı davranarak savaşın genişlemesine mani olmuş ve İsrail ‘in planını bozmuştur’
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan kriz sürecinde Türkiye’nin izlediği dış politika da dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Ankara, sürecin başından itibaren çatışmaların genişlemesine karşı çıkarken, taraflara itidal çağrısında bulundu. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre Türkiye’nin hem İran’a yönelik sert açıklamalardan kaçınarak hem de bölgesel aktörlerle diplomatik temaslarını sürdürerek krizin daha büyük bir savaşa dönüşmesini önleyen ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Körfez ülkelerinin İran karşıtı cepheye dahil olmaması yönündeki diplomatik girişimlerin savaşın yayılmasını engellediğinin altını çizdi:
“ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıyla başlayan savaş süresince Türkiye gayet soğukkanlı ve rasyonel bir dış politika izlemiştir. Sürecin başında saldırıları kınayan ve bunun haksız ve hukuksuz bir savaş olduğunu ifade eden Türkiye, bu nedenle İran halkının yanında olduğunu açıklamıştır. Sürecin başından itibaren taraflara itidal tavsiye eden Türkiye, İran’dan fırlatıldığı ve muhtemelen Türkiye’deki ABD üslerinin hedef alındığı ileri sürülen balistik füzeler söz konusu olduğunda bile soğukkanlı davranmış, İran’a karşı cephe açmamıştır. İran’ı uyaran ve benzer hadiselerin tekrarlanmaması konusunda da gayet sert bir tutum sergileyen Türkiye, İran’da gelen açıklamaları da dikkatle takip etmiştir. Aynı zamanda, benzer bir muameleye maruz kalan Körfez ülkelerinin de İran’a savaş ederek İran karşıtı cephede yer almamaları konusunda da telkinlerde bulunan Türkiye, bu sayede savaşın genişlemesine mani olmuş ve İsrail ‘in planını bozmuştur.”
‘Türkiye perde arkasında aktif diplomasi yürüttü’
Oruç, Türkiye’nin ABD-İran savaşı sürecinde perde arkasında aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve görünenden daha aktif bir rol oynadığını söyledi:
“ Türkiye’nin görünenin aksine daha aktif bir politika izlediği ve İran’ın parçalanmasına ve bölgede büyük bir kaosun yaşanmasına sebep olabilecek gelişmeleri engelledi. ABD Başkanı Trump ile sürekli irtibat halinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Pakistan aracılığıyla ABD ile İran arasında müzakerelerin başlamasında ve Pakistan arabuluculuğunda nihayet bu anlaşmaya ulaşılmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’nin bu süreçte oynamış olduğu teskin edici ve yapıcı rol, hem ABD hem de İran tarafından da memnuniyetle karşılanmış ve savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye’nin gayretlerine sık sık atıf yapılarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önere edilmiştir. Buna mukabil İsrail tarafı ise, kendi oyun planının bozulması hasebiyle Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum takınmış ve Türkiye’nin İran’dan sonraki yeni hedefleri olacağına yönelik hadsiz söylemlere başvurmuştur.”
‘Türkiye savaş boyunca bazı ekonomik meydan okumalarla yüzleşmek durumunda kalsa da, bu süreçten alnının akıyla çıktı’
Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre savaş sürecinde Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini belirtti:
“Türkiye ekonomisi de bu süreçte iyi bir performans sergilemiş olup, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklı olarak artan petrol fiyatlarından halkın en az seviyede etkilenmesi için eşel-mobil sistemine geçilerek, fiyat artışları mümkün mertebe sübvanse edilmeye çalışılmıştır. İran’a yönelik ambargolar ve yaptırım nedeniyle zaten çok düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi de savaş sürecinden çok fazla etkilenmemiş olup, aksine savaşın bir anlaşmayla sona ermesi ve İran’a yönelik yaptırımların kalkması halinde bundan en çok faydalanacak ülkenin Türkiye olacağına yönelik beklenti, Türkiye’ye yönelik teveccühü arttırmıştır.”
“Türkiye, kendisinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle 107 gün boyunca bazı ekonomik meydan okumalarla yüzleşmek durumunda kalsa da, bu süreçten alnının akıyla çıkmış ve krizlerde ortaya çıkan fırsatlardan en fazla yararlanan ülke durumuna gelmiştir. İran’a yönelik savaşta Türkiye’nin takındığı vefalı tutum, Türkiye ile İran arasında geçmişte yaşanan bazı sorunların da çözümlenmesi bakımından da önemli olacaktır. Zira İran’ın dönem dönem nükseden Türkiye alerjisinin önümüzde dönemde yaşanmayacağı değerlendirildiğinden, iki ülkenin enerjisini birleştirip bölgesel bir sinerji yaratacağı ve diğer bölge ülkelerinin de katılımıyla Ortadoğu’nun barış ve refah havzasına dönüştürüleceği öngörülmektedir.”