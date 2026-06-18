https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-anlasmasinda-turkiyenin-rolu-dikkat-cekti-savasin-buyumesini-engelleyen-aktorlerden-biri-1106618003.html

ABD-İran anlaşmasında Türkiye’nin rolü dikkat çekti: ‘Savaşın büyümesini engelleyen aktörlerden biri oldu’

ABD-İran anlaşmasında Türkiye’nin rolü dikkat çekti: ‘Savaşın büyümesini engelleyen aktörlerden biri oldu’

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından gözler Türkiye'nin kriz sürecindeki rolüne çevrildi. Ankara, çatışmaların bölgesel savaşa dönüşmesini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T16:01+0300

2026-06-18T16:01+0300

2026-06-18T16:01+0300

görüş

türkiye

i̇ran

i̇srail

ekonomi

petrol fiyatları

donald trump

recep tayyip erdoğan

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ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Türkiye’nin kriz sürecindeki diplomatik rolü yeniden gündeme geldi. Çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemek amacıyla tüm süreç boyunca dengeli bir politika izleyen Ankara, diplomatik temaslarını kesintisiz sürdürdü. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, Türkiye’nin süreç boyunca sergilediği tutum sayesinde önemli kazanımlar elde edebileceğini belirtti.‘Türkiye, soğukkanlı davranarak savaşın genişlemesine mani olmuş ve İsrail ‘in planını bozmuştur’ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan kriz sürecinde Türkiye’nin izlediği dış politika da dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Ankara, sürecin başından itibaren çatışmaların genişlemesine karşı çıkarken, taraflara itidal çağrısında bulundu. Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre Türkiye’nin hem İran’a yönelik sert açıklamalardan kaçınarak hem de bölgesel aktörlerle diplomatik temaslarını sürdürerek krizin daha büyük bir savaşa dönüşmesini önleyen ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Körfez ülkelerinin İran karşıtı cepheye dahil olmaması yönündeki diplomatik girişimlerin savaşın yayılmasını engellediğinin altını çizdi:‘Türkiye perde arkasında aktif diplomasi yürüttü’Oruç, Türkiye’nin ABD-İran savaşı sürecinde perde arkasında aktif bir diplomasi yürüttüğünü ve görünenden daha aktif bir rol oynadığını söyledi:‘Türkiye savaş boyunca bazı ekonomik meydan okumalarla yüzleşmek durumunda kalsa da, bu süreçten alnının akıyla çıktı’Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç'a göre savaş sürecinde Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini belirtti:“Türkiye ekonomisi de bu süreçte iyi bir performans sergilemiş olup, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklı olarak artan petrol fiyatlarından halkın en az seviyede etkilenmesi için eşel-mobil sistemine geçilerek, fiyat artışları mümkün mertebe sübvanse edilmeye çalışılmıştır. İran’a yönelik ambargolar ve yaptırım nedeniyle zaten çok düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi de savaş sürecinden çok fazla etkilenmemiş olup, aksine savaşın bir anlaşmayla sona ermesi ve İran’a yönelik yaptırımların kalkması halinde bundan en çok faydalanacak ülkenin Türkiye olacağına yönelik beklenti, Türkiye’ye yönelik teveccühü arttırmıştır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

i̇ran

i̇srail

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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türkiye, i̇ran, i̇srail, ekonomi, petrol fiyatları, donald trump, recep tayyip erdoğan