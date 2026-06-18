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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/uzmani-acikladi-calisan-emekliler-primlerini-iade-alabilir-mi-1106598786.html
Uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler primlerini iade alabilir mi?
Uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler primlerini iade alabilir mi?
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Çalışma hayatı uzmanı Noyan Doğan, bugünkü köşesinde çalışan emeklilerin ödediği primle ilgili milyonları ilgilendiren "çalışan emeklilerin primlerini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Milyonlarca emekli çalışma hayatında kalmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin prim iadesi konusuna gazeteci Noyan Doğan'dan detaylı açıklama geldi. Doğan bugünkü köşesinde çalışan emeklilerin ödediği primle ilgili şunları kaydetti:
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noyan doğan, sigorta primleri
noyan doğan, sigorta primleri

Uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler primlerini iade alabilir mi?

08:15 18.06.2026
© AAÖdeme
Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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Çalışma hayatı uzmanı Noyan Doğan, bugünkü köşesinde çalışan emeklilerin ödediği primle ilgili milyonları ilgilendiren "çalışan emeklilerin primlerini iadesini" detaylı açıkladı.
Milyonlarca emekli çalışma hayatında kalmaya devam ediyor. Çalışan emeklilerin prim iadesi konusuna gazeteci Noyan Doğan'dan detaylı açıklama geldi.
Doğan bugünkü köşesinde çalışan emeklilerin ödediği primle ilgili şunları kaydetti:
Gerekli şartları yerine getirip de sosyal güvenlik sisteminden emekli olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyor. Emekli maaşından kesinti yapılmaması için de SGK’ya, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen prim ödeniyor.
SGDP, emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan kesinti. Hizmet akdi ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen SGDP’yi işveren ödemekle yükümlüdür. Bir başka ifadeyle yapılan bu kesinti prim kesintisi anlamına gelmiyor; sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir kesinti tutarı. Emekli iken yapılan çalışmada iş kazası ya da meslek hastalığına karşı SGDP işverenden prim kesilir. Yani, SGDP ödenmiş sürelerde sigortalı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden yardım yapılır.
Dolayısıyla SGDP kesintisi yapılan süre, bir başka deyişle emeklilikte çalışılan sürede; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmaz. Bu nedenle de bu sürelerdeki primler toptan olarak ödenmez, hizmet birleştirilmesinde de dikkate alınmaz. Ayrıca, SGDP ödenen sürelerin emekli aylığına da hiçbir katkısı olmaz.
emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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Emeklilikte 'son 2520 gün kuralı'na dikkat: Maaşınızda ciddi kayıplara neden olabilir
15 Haziran , 12:20
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