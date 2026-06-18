Uzmanı açıkladı: Çalışan emekliler primlerini iade alabilir mi?

Dolayısıyla SGDP kesintisi yapılan süre, bir başka deyişle emeklilikte çalışılan sürede; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmaz. Bu nedenle de bu sürelerdeki primler toptan olarak ödenmez, hizmet birleştirilmesinde de dikkate alınmaz. Ayrıca, SGDP ödenen sürelerin emekli aylığına da hiçbir katkısı olmaz.