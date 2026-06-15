https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/emeklilikte-son-2520-gun-kuralina-dikkat-maasinizda-ciddi-kayiplara-neden-olabilir-1106510283.html

Emeklilikte 'son 2520 gün kuralı'na dikkat: Maaşınızda ciddi kayıplara neden olabilir

Emeklilikte 'son 2520 gün kuralı'na dikkat: Maaşınızda ciddi kayıplara neden olabilir

Sputnik Türkiye

Uzmanı, emeklilik planlamasında en sık yapılan hataya dikkat çekerek uyardı. Son 2520 kuralını hatırlatan uzmanlar, emekli maaşında ciddi kayıplar ve düşüşler... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T12:20+0300

2026-06-15T12:20+0300

2026-06-15T12:20+0300

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özgür erdursun

bağ-kur

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emeklilik

emeklilik maaşı

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Emeklilik planlamasında en sık yapılan hatayı açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun uyardı. Özellikle 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanları ilgilendiren 'son 2520 gün kuralı'nın altını çizen Erdursun, farkında olmadan ödenen primler ya da yapılan statü değişiklikleri emekli maaşında ciddi kayıplara ve düşüşlere yol açabileceğinin altını çizdi. Peki son 2520 kuralı nedir? Son 2520 kuralı nedir? Son 2520 kuralı neden önemli?1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olan kişiler için, çalışma hayatında birden fazla sigortalılık statüsü bulunması halinde emeklilikte son 2520 günlük fiili hizmet süresi dikkate alınıyor.Bu kapsamda son 2520 gün içinde;statülerinden hangisinde daha fazla prim ödenmişse, kişi kural olarak o statüden emekli ediliyor. Bu nedenle emekliliğine kısa süre kala şirket ortağı olan, iş yeri açan veya farklı bir sigortalılık statüsüne geçen kişiler farkında olmadan emeklilik statülerini değiştirebiliyor.Emekli olacak herkesi ilgilendiriyorSon 2520 gün kuralı sadece EYT kapsamı dışında kalanları ilgilendirmiyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı kaldırılmış olsa da hangi statüden emekli olunacağını belirleyen hizmet birleştirme kuralları değişmedi. Bu nedenle EYT kapsamındaki sigortalılar da son yıllardaki prim ödemeleri nedeniyle beklemedikleri bir statüden emekli olabiliyor.Bu değişiklikler emekliliğinizde risk oluşturabilirErdursun, emeklilik için gerekli şartları tamamladıktan sonra yapılan sigortalılık değişikliklerinin risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Örneğin Emekli Sandığı kapsamında 9 bin prim gününü tamamlayan bir kişi, daha sonra memuriyetten ayrılıp kendi işini kurarsa veya özel sektörde çalışmaya başlarsa ve 1260 günden fazla Bağ-Kur ya da SSK primi öderse, SGK tarafından farklı bir statüden emekli edilmek istenebilir.Benzer durum SSK'lı çalışanlar için de geçerli. SSK'den emeklilik şartlarını tamamladıktan sonra şirket ortağı olup uzun süre Bağ-Kur primi ödeyen kişiler, son 2520 gün hesabı nedeniyle Bağ-Kur statüsünden emeklilikle karşılaşabiliyor.Emekli maaşınızda düşüş yaşanabilirÖzgür Erdursun'a göre özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar açısından son 2520 gün hesabı emeklilik sisteminin en kritik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak emeklilik değerlendirmesinde yalnızca son 2520 gün hesabına değil, kişinin hangi statüde emeklilik şartlarını tamamladığına, bu hakları ne zaman kazandığına ve varsa hukuki haklarına da bakılması gerekiyor. Emeklilik başvurusu öncesinde yalnızca prim gününün değil, hangi statüden emekli olunacağının da kontrol edilmesi gerektiğini belirten Erdursun, doğru planlamanın emekli aylığında önemli farklar yaratabileceğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/emekli-maas-zamminda-masadaki-rakamlar-1106387522.html

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