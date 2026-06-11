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Ünlülere yeni operasyon dalgası: Enis Arıkan dahil 22 kişiye gözaltı
Ünlülere yeni operasyon dalgası: Enis Arıkan dahil 22 kişiye gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T08:20+0300
2026-06-11T08:20+0300
2026-06-11T08:27+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
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Ünlülere yeni operasyon dalgası: Enis Arıkan dahil 22 kişiye gözaltı
08:20 11.06.2026 (güncellendi: 08:27 11.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı basına yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.