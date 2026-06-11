İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere yeni operasyon dalgası: Enis Arıkan dahil 22 kişiye gözaltı

© AA / Yeditepe Üniversitesi Enis Arıkan © AA / Yeditepe Üniversitesi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı basına yansıdı.