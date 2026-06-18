https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/usakov-putin-asean-liderlerini-ukraynadaki-mevcut-durum-hakkinda-bilgilendirdi-1106623292.html
Uşakov: Putin, ASEAN liderlerini Ukrayna’daki mevcut durum hakkında bilgilendirdi
Uşakov: Putin, ASEAN liderlerini Ukrayna’daki mevcut durum hakkında bilgilendirdi
Sputnik Türkiye
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin son gelişmeleri ASEAN liderleriyle ayrıntılı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:50+0300
2026-06-18T18:50+0300
2026-06-18T18:50+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Ukrayna’daki çatışmanın seyriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler paylaştığını açıkladı. Uşakov, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ankara’nın Ukrayna krizine ilişkin yeni müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.Uşakov, Rus televizyonu ‘Pervıy Kanal’a yaptığı açıklamada, “Liderlerin, cephedeki duruma ve genel olarak Ukrayna’daki çatışma etrafındaki tabloya ilişkin değerlendirmelerimizi dinleme yönünde bir ilgisi var. Bu ilgi doğrultusunda Putin, zirvenin ilk oturumunda mevcut duruma dair oldukça ayrıntılı bir değerlendirme yaptı” ifadelerini kullandı.Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne ilişkin temaslara da değinen Uşakov, Putin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazan’da yaptığı görüşmede, Ankara’nın yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapma teklifinin yeniden gündeme geldiğini aktardı.Uşakov, daha önce Türkiye’de birkaç tur görüşme yapıldığını hatırlatarak, “Dün, Ukrayna çözümüyle ilgili bundan sonraki temaslar için Türk makamlarının müzakere platformu sağlamaya hazır olduğu bir kez daha teyit edildi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-ve-asean-adil-bir-cok-kutuplu-dunya-duzeni-olusturma-fikrine-bagli-1106616356.html
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yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), hakan fidan, ukrayna, rusya, ankara, rusya-asean, kazan, pervıy kanal
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), hakan fidan, ukrayna, rusya, ankara, rusya-asean, kazan, pervıy kanal
Uşakov: Putin, ASEAN liderlerini Ukrayna’daki mevcut durum hakkında bilgilendirdi
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin son gelişmeleri ASEAN liderleriyle ayrıntılı biçimde paylaştığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Ukrayna’daki çatışmanın seyriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler paylaştığını açıkladı. Uşakov, ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ankara’nın Ukrayna krizine ilişkin yeni müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.
Uşakov, Rus televizyonu ‘Pervıy Kanal’a yaptığı açıklamada, “Liderlerin, cephedeki duruma ve genel olarak Ukrayna’daki çatışma etrafındaki tabloya ilişkin değerlendirmelerimizi dinleme yönünde bir ilgisi var. Bu ilgi doğrultusunda Putin, zirvenin ilk oturumunda mevcut duruma dair oldukça ayrıntılı bir değerlendirme yaptı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne ilişkin temaslara da değinen Uşakov, Putin’in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kazan’da yaptığı görüşmede, Ankara’nın yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapma teklifinin yeniden gündeme geldiğini aktardı.
Uşakov, daha önce Türkiye’de birkaç tur görüşme yapıldığını hatırlatarak, “Dün, Ukrayna çözümüyle ilgili bundan sonraki temaslar için Türk makamlarının müzakere platformu sağlamaya hazır olduğu bir kez daha teyit edildi” dedi.