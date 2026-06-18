https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-ve-asean-adil-bir-cok-kutuplu-dunya-duzeni-olusturma-fikrine-bagli-1106616356.html

Putin: Rusya ve ASEAN, adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrine bağlı

Putin: Rusya ve ASEAN, adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrine bağlı

Sputnik Türkiye

Kazan'daki Rusya-ASEAN Zirvesi'nin sonuçlarına dair basın toplantısı düzenleyen Putin, adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:24+0300

2026-06-18T15:24+0300

2026-06-18T15:36+0300

dünya

rusya

tataristan cumhuriyeti

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

rusya-asean

vladimir putin

i̇ran

abd

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptıkları verimli olarak niteledi.🗣Putin'in zirvenin sonuçlarına dair öne çıkan sözleri:🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, adil ve demokratik bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulması fikrin bağlı🔴Rusya-ASEAN Zirvesi katılımcıları, ticaretin niteliksel ve niceliksel olarak artırılmasından yana🔴Moskova, gübre ve ilaç da dahil yüksek katma değerli ürünlerin ASEAN'a ihracatının artırılmasını teklif etti🔴Rusya, ASEAN ülkelerine ihtiyaç duydukları gıda ve enerji kaynaklarını tedarik etmeyi sürdürecek🔴Rusya ve ASEAN, kıtalararası deniz ve demir yolu yük taşımacılığını genişletiyor ve yeni rotalar oluşturuyor🔴Rusya ve ASEAN, siber güvenlik alanında işbirliğini geliştirecek🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, ulusal para birimleriyle ödemelere geçmeli ve ticaret engellerini kaldırmalı🔴Ülkeler, uyuşturucu kaçakçılığı ve suçla mücadele konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyor🔴Önde gelen Rus IT şirketleri, yapay zeka alanı da dahil ileri teknoloji çalışmalarını ASEAN'daki mevkidaşlarıyla paylaşıyor🔴Güneydoğu Asya ülkelerindeki tatil beldelerini ziyaret eden Rus vatandaşlarının sayısı 2025 yılında yüzde 37 oranında arttı'İran ve ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladık'İran ve ABD'nin çatışmaları sonlandırma konusunda imzaladığı anlaşmayı da değerlendiren Putin, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

rusya

tataristan cumhuriyeti

i̇ran

abd

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rusya, tataristan cumhuriyeti, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya-asean, vladimir putin, i̇ran, abd