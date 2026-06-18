https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-ve-asean-adil-bir-cok-kutuplu-dunya-duzeni-olusturma-fikrine-bagli-1106616356.html
Putin: Rusya ve ASEAN, adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrine bağlı
Putin: Rusya ve ASEAN, adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrine bağlı
Sputnik Türkiye
Kazan'daki Rusya-ASEAN Zirvesi'nin sonuçlarına dair basın toplantısı düzenleyen Putin, adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:24+0300
2026-06-18T15:24+0300
2026-06-18T15:36+0300
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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
rusya-asean
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptıkları verimli olarak niteledi.🗣Putin'in zirvenin sonuçlarına dair öne çıkan sözleri:🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, adil ve demokratik bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulması fikrin bağlı🔴Rusya-ASEAN Zirvesi katılımcıları, ticaretin niteliksel ve niceliksel olarak artırılmasından yana🔴Moskova, gübre ve ilaç da dahil yüksek katma değerli ürünlerin ASEAN'a ihracatının artırılmasını teklif etti🔴Rusya, ASEAN ülkelerine ihtiyaç duydukları gıda ve enerji kaynaklarını tedarik etmeyi sürdürecek🔴Rusya ve ASEAN, kıtalararası deniz ve demir yolu yük taşımacılığını genişletiyor ve yeni rotalar oluşturuyor🔴Rusya ve ASEAN, siber güvenlik alanında işbirliğini geliştirecek🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, ulusal para birimleriyle ödemelere geçmeli ve ticaret engellerini kaldırmalı🔴Ülkeler, uyuşturucu kaçakçılığı ve suçla mücadele konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyor🔴Önde gelen Rus IT şirketleri, yapay zeka alanı da dahil ileri teknoloji çalışmalarını ASEAN'daki mevkidaşlarıyla paylaşıyor🔴Güneydoğu Asya ülkelerindeki tatil beldelerini ziyaret eden Rus vatandaşlarının sayısı 2025 yılında yüzde 37 oranında arttı'İran ve ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladık'İran ve ABD'nin çatışmaları sonlandırma konusunda imzaladığı anlaşmayı da değerlendiren Putin, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html
rusya
tataristan cumhuriyeti
i̇ran
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rusya, tataristan cumhuriyeti, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya-asean, vladimir putin, i̇ran, abd
rusya, tataristan cumhuriyeti, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya-asean, vladimir putin, i̇ran, abd
Putin: Rusya ve ASEAN, adil bir çok kutuplu dünya düzeni oluşturma fikrine bağlı
15:24 18.06.2026 (güncellendi: 15:36 18.06.2026)
Kazan'daki Rusya-ASEAN Zirvesi'nin sonuçlarına dair basın toplantısı düzenleyen Putin, adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Rus lider, İran ile ABD arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptıkları verimli olarak niteledi.
🗣Putin'in zirvenin sonuçlarına dair öne çıkan sözleri:
🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, adil ve demokratik bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulması fikrin bağlı
🔴Rusya-ASEAN Zirvesi katılımcıları, ticaretin niteliksel ve niceliksel olarak artırılmasından yana
🔴Moskova, gübre ve ilaç da dahil yüksek katma değerli ürünlerin ASEAN'a ihracatının artırılmasını teklif etti
🔴Rusya, ASEAN ülkelerine ihtiyaç duydukları gıda ve enerji kaynaklarını tedarik etmeyi sürdürecek
🔴Rusya ve ASEAN, kıtalararası deniz ve demir yolu yük taşımacılığını genişletiyor ve yeni rotalar oluşturuyor
🔴Rusya ve ASEAN, siber güvenlik alanında işbirliğini geliştirecek
🔴Rusya ve ASEAN ülkeleri, ulusal para birimleriyle ödemelere geçmeli ve ticaret engellerini kaldırmalı
🔴Ülkeler, uyuşturucu kaçakçılığı ve suçla mücadele konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyor
🔴Önde gelen Rus IT şirketleri, yapay zeka alanı da dahil ileri teknoloji çalışmalarını ASEAN'daki mevkidaşlarıyla paylaşıyor
🔴Güneydoğu Asya ülkelerindeki tatil beldelerini ziyaret eden Rus vatandaşlarının sayısı 2025 yılında yüzde 37 oranında arttı
'İran ve ABD arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladık'
İran ve ABD'nin çatışmaları sonlandırma konusunda imzaladığı anlaşmayı da değerlendiren Putin, şu ifadeleri kullandı:
Günümüz dünyasının birçok sorunuyla ilgili pozisyonlarımız birbirine yakın, hatta örtüşüyor. Bu durum, özellikle İran çevresindeki durum için de geçerli. İran ve Amerikan taraflarının, askeri çatışmanın sonlandırılması ve gelecekteki bir barış anlaşmasının parametreleri üzerinde çalışılması konusundaki mutabakatlarını hepimiz memnuniyetle karşıladık. Belgenin devlet başkanları, Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan tarafından imzalanmış olmasının da, bu mutabakatın gerçekleşeceğine dair beklentileri güçlendirdiğini düşünüyoruz. Bu, gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturacak ciddi bir belgedir. Ortadoğu'daki ve Basra Körfezi'ndeki durumun istikrara kavuşacağını ve bunun küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde de olumlu etkileri olacağını umuyoruz.