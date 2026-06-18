https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/usakov-g7-zirvesinde-olumlu-hicbir-sey-yoktu-sadece-negatif-gundem-vardi-1106627016.html

Uşakov: G7 zirvesinde olumlu hiçbir şey yoktu, sadece negatif gündem vardı

Uşakov: G7 zirvesinde olumlu hiçbir şey yoktu, sadece negatif gündem vardı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nin tamamen negatif bir gündemle geçtiğini söyledi. Uşakov ayrıca, Rusya-ASEAN... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T23:46+0300

2026-06-18T23:46+0300

2026-06-18T23:46+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına Fransa’nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zirveden yansıyan tablonun tamamen olumsuz olduğuna dikkat çeken Uşakov, "Açık konuşmak gerekirse orada olumlu denebilecek hiçbir şey yoktu, tamamen negatif bir gündem vardı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Kazan kentinde ev sahipliği yaptığı Rusya-ASEAN Zirvesi'nin tarihinin G7 ile çakışmasına da değinen Kremlin yetkilisi, bu durumun kasıtlı bir tercih olmadığını belirtti. G7 takviminin gündemlerinde dahi olmadığını ifade eden Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:G7 zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Evian kentinde yapılırken, Rusya da aynı tarihlerde Kazan’da Rusya-ASEAN Zirvesine ev sahipliği yaptı.

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