https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/usakov-g7-zirvesinde-olumlu-hicbir-sey-yoktu-sadece-negatif-gundem-vardi-1106627016.html
Uşakov: G7 zirvesinde olumlu hiçbir şey yoktu, sadece negatif gündem vardı
Uşakov: G7 zirvesinde olumlu hiçbir şey yoktu, sadece negatif gündem vardı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nin tamamen negatif bir gündemle geçtiğini söyledi. Uşakov ayrıca, Rusya-ASEAN... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına Fransa’nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zirveden yansıyan tablonun tamamen olumsuz olduğuna dikkat çeken Uşakov, "Açık konuşmak gerekirse orada olumlu denebilecek hiçbir şey yoktu, tamamen negatif bir gündem vardı" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Kazan kentinde ev sahipliği yaptığı Rusya-ASEAN Zirvesi'nin tarihinin G7 ile çakışmasına da değinen Kremlin yetkilisi, bu durumun kasıtlı bir tercih olmadığını belirtti. G7 takviminin gündemlerinde dahi olmadığını ifade eden Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:G7 zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Evian kentinde yapılırken, Rusya da aynı tarihlerde Kazan’da Rusya-ASEAN Zirvesine ev sahipliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/g7-ulkelerinden-rusyaya-yonelik-yaptirim-baskisini-artirma-karari-1106581547.html
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yuriy uşakov, kremlin, rusya-asean, zirve, g7, rusya, fransa, kazan
yuriy uşakov, kremlin, rusya-asean, zirve, g7, rusya, fransa, kazan
Uşakov: G7 zirvesinde olumlu hiçbir şey yoktu, sadece negatif gündem vardı
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nin tamamen negatif bir gündemle geçtiğini söyledi. Uşakov ayrıca, Rusya-ASEAN Zirvesi'nin tarihini belirlerken G7 takvimini dikkate almadıklarını, iki zirvenin çakışmasının tesadüf olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına Fransa’nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zirveden yansıyan tablonun tamamen olumsuz olduğuna dikkat çeken Uşakov, "Açık konuşmak gerekirse orada olumlu denebilecek hiçbir şey yoktu, tamamen negatif bir gündem vardı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Kazan kentinde ev sahipliği yaptığı Rusya-ASEAN Zirvesi'nin tarihinin G7 ile çakışmasına da değinen Kremlin yetkilisi, bu durumun kasıtlı bir tercih olmadığını belirtti. G7 takviminin gündemlerinde dahi olmadığını ifade eden Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kazan'daki zirveyi planlarken G7 aklımızdan bile geçmedi. Hatta o günlerde Evian’da bir zirve yapılacağından haberimiz dahi yoktu. Açıkçası bunu bilmek gibi bir niyetimiz de yoktu.
G7 zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Evian kentinde yapılırken, Rusya da aynı tarihlerde Kazan’da Rusya-ASEAN Zirvesine ev sahipliği yaptı.