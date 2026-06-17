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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/g7-ulkelerinden-rusyaya-yonelik-yaptirim-baskisini-artirma-karari-1106581547.html
G7 ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırma kararı
G7 ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırma kararı
Sputnik Türkiye
Fransa’daki zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rus enerji sektörünün genişletilecek yaptırımlar kapsamında hedef alınacağı vurgulandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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hürmüz boğazı
fransa
g7
ukrayna
yaptırım
ekonomik yaptırım
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G7 liderleri, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma kararı aldı. Fransa’da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 liderleri, Rusya’nın askeri ekonomisine yönelik uygulanan kısıtlamaların genişletilmesi konusunda uzlaştı. Ortak açıklamada, "Rusya’nın askeri ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda, petrol ve doğalgaz sektörü de dahil olmak üzere yaptırımları sıkılaştıracağız" ifadeleri kullanıldı.Hürmüz Boğazı faktörüBildiride, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda sağlanan anlaşmanın, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları artırmak için uygun koşulları oluşturduğuna dikkat çekildi. G7 ülkeleri, küresel enerji piyasasındaki değişimleri de dikkate alarak Rusya üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/simonyan-putin-cok-merhametli-biri-1106579805.html
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rusya, hürmüz boğazı, fransa, g7, ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım
rusya, hürmüz boğazı, fransa, g7, ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım

G7 ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırma kararı

16:26 17.06.2026
© REUTERS Thibault CamusMeloni
Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© REUTERS Thibault Camus
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Fransa’daki zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rus enerji sektörünün genişletilecek yaptırımlar kapsamında hedef alınacağı vurgulandı.
G7 liderleri, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma kararı aldı.

Fransa’da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 liderleri, Rusya’nın askeri ekonomisine yönelik uygulanan kısıtlamaların genişletilmesi konusunda uzlaştı.

Ortak açıklamada, "Rusya’nın askeri ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda, petrol ve doğalgaz sektörü de dahil olmak üzere yaptırımları sıkılaştıracağız" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı faktörü

Bildiride, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda sağlanan anlaşmanın, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları artırmak için uygun koşulları oluşturduğuna dikkat çekildi.

G7 ülkeleri, küresel enerji piyasasındaki değişimleri de dikkate alarak Rusya üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını yineledi.
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