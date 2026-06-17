https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/g7-ulkelerinden-rusyaya-yonelik-yaptirim-baskisini-artirma-karari-1106581547.html

G7 ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırma kararı

G7 ülkelerinden Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırma kararı

Sputnik Türkiye

Fransa’daki zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rus enerji sektörünün genişletilecek yaptırımlar kapsamında hedef alınacağı vurgulandı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T16:26+0300

2026-06-17T16:26+0300

2026-06-17T16:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

hürmüz boğazı

fransa

g7

ukrayna

yaptırım

ekonomik yaptırım

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G7 liderleri, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırma kararı aldı. Fransa’da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 liderleri, Rusya’nın askeri ekonomisine yönelik uygulanan kısıtlamaların genişletilmesi konusunda uzlaştı. Ortak açıklamada, "Rusya’nın askeri ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda, petrol ve doğalgaz sektörü de dahil olmak üzere yaptırımları sıkılaştıracağız" ifadeleri kullanıldı.Hürmüz Boğazı faktörüBildiride, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda sağlanan anlaşmanın, Rusya’ya uygulanacak yaptırımları artırmak için uygun koşulları oluşturduğuna dikkat çekildi. G7 ülkeleri, küresel enerji piyasasındaki değişimleri de dikkate alarak Rusya üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıyı sürdürmeye kararlı olduklarını yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/simonyan-putin-cok-merhametli-biri-1106579805.html

rusya

hürmüz boğazı

fransa

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rusya, hürmüz boğazı, fransa, g7, ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım