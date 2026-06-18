https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/turkiyeden-6-universite-2027-dunya-universiteleri-siralamasinda-ilk-500e-girdi-1106612837.html

Türkiye'den 6 üniversite, 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'e girdi

Türkiye'den 6 üniversite, 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'e girdi

Sputnik Türkiye

Dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T13:30+0300

2026-06-18T13:30+0300

2026-06-18T13:30+0300

türki̇ye

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

2027 dünya üniversiteleri sıralaması

boğaziçi üniversitesi

koç üniversitesi

sabancı üniversitesi

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Dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite kendine yer buldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) 279. sıraya yükselerek en üstte yer alan Türk üniversitesi olduğu sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 305'inci, Koç Üniversitesi 329'uncu, Boğaziçi Üniversitesi 345'inci, Sabancı Üniversitesi 357'nci, Bilkent Üniversitesi 454'üncü sıradan ilk 500'e girmeyi başardı.106 ülke ve bölgeden bin 504 üniversite değerlendirildiYükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, QS, "akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına atıf, uluslararası öğretim elemanı oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik" göstergelerini temel alarak hazırladığı 2027 Dünya Üniversiteler Sıralamasını yayımladı.Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ilk 500'de 6, ilk 1000'de ise 11 Türk üniversitesi yer almayı başardı.İlk 500'e 6 üniversite ismini yazdırdıİstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 279. sıraya yükselerek en üstte yer alan Türk üniversitesi olduğu sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 305'inci, Koç Üniversitesi 329'uncu, Boğaziçi Üniversitesi 345'inci, Sabancı Üniversitesi 357'nci, Bilkent Üniversitesi 454'üncü sıradan ilk 500'e girmeyi başardı.Diğer üniversiteler listede hangi sırada?Sıralamada, Hacettepe Üniversitesi 570'inci, İstanbul Üniversitesi 629'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 634'üncü oldu. Ankara Üniversitesi 731-740, Gebze Teknik Üniversitesi ise 851-900 bandında yer alarak ilk 1000'e girmeyi başardı.Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi de 1000-1500 bandında yer aldı.Boğaziçi istihdam başarısında dünyada 93. sırada"İşveren itibarı" kategorisinde 3 Türk üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer almayı başardı. ODTÜ 63'üncü, İTÜ 73'üncü ve Boğaziçi Üniversitesi 75'inci sırada yer buldu.Boğaziçi Üniversitesi, mezun istihdam başarısı göstergesinde de dünyada 93'üncü sıraya yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/bakan-tekin-en-cok-merak-edilen-soruya-net-yanit-verdi-ara-tatil-kalkacak-mi-1106420049.html

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orta doğu teknik üniversitesi (odtü), i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), 2027 dünya üniversiteleri sıralaması, boğaziçi üniversitesi, koç üniversitesi, sabancı üniversitesi