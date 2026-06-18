Trump’ın 'en sakin' G7 Zirvesi ziyareti: Versay Sarayı'nı gezdi, İran'la mutabakat zaptını imzaladı
10:05 18.06.2026 (güncellendi: 10:15 18.06.2026)
© REUTERS Anna MoneymakerFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
© REUTERS Anna Moneymaker
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki G7 Zirvesi’ni önceki yılların aksine büyük bir kriz çıkarmadan tamamladı. İran ile varılan ön anlaşma zirvenin en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, Trump’ın Versay Sarayı ziyareti de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nden bu kez alışılmışın dışında bir tabloyla ayrıldı. Önceki yıllarda sert çıkışları ve diplomatik gerilimleriyle gündeme gelen Trump, zirveyi terk etmedi, ortak bildiriyi reddetmedi ve İran ile varılan ön anlaşmanın sağladığı diplomatik ivmeyle toplantıların merkezindeki isimlerden biri oldu.
Trump, geçen sene Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesi ziyaretini yarıda kesmişti. Beyaz Saray, Trump'ın İran ile İsrail arasındaki çatışmalarla 'ilgilenmek' üzere ziyaretini yarıda kestiğini ve Washington'a geri döndüğünü açıklamıştı. Trump, basına yaptığı açıklamasında, "Bariz sebeplerden ötürü erken dönmem gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi boyunca zaman zaman alışıldık tavrını sergiledi. Toplantıda salonunun fazla sıcak olmasından şikayet etti, dün katıldığı bir oturuma geç kaldığında diğer liderlerin “patronu” olduğu yönünde şaka yaptı.
İran anlaşması zirvenin gündemini değiştirdi
© AAABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı
ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı
© AA
Trump’ın zirve boyunca en fazla öne çıkardığı konu ise İran ile varılan ön mutabakat oldu. ABD Başkanı, "Bu kolay değildi" ifadelerini kullanarak ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladı.
ABD ile İran medyasında duyurulan maddelere benzer olarak iki ülke arasında imzalanan mutabakat metninde ABD yaptırımları kaldırmayı, İran ise nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor.
Diğer yandan İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da 14 maddelik mutabakat metnini imzaladığını duyurdu.
Versay Sarayı'nda özel tur
© REUTERS Anna MoneymakerFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
© REUTERS Anna Moneymaker
Zirvenin son gününde Macron’un Trump için hazırladığı Versailles Sarayı ziyareti de sosyal medyada gündem oldu. Fransız liderin, Trump’ın programın sonuna kadar Fransa’da kalmasını sağlamak amacıyla bu etkinliği takvime eklediği yorumları yapıldı.
Trump, Versailles Sarayı’nın ihtişamından övgüyle söz ederken Macron ve eşi Brigitte Macron ile akşam yemeğine katıldı. Fransız mutfağından örneklerin sunulduğu yemekte üçlü uzun süre sohbet etti.
© REUTERS Anna MoneymakerFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
© REUTERS Anna Moneymaker
Birkaç ay önce Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a kötü davrandığını iddia eden Trump, akşam yemeğinde, "Burası çok güzel" ifadelerini kullandıktan sonra "Brigitte muhteşem bir kadın" dedi. Trump ayrıca, Emmanuel Macron ve Brigitte Macron eşliğinde Versay Sarayı'nı gezdi.
Trump, akşam yemeğinin ardından Versay Sarayı'ndan ayrıldı.
© REUTERS Michel EulerFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a Versailles Sarayı'nı gezdirdi
© REUTERS Michel Euler