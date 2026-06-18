Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html
Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T08:56+0300
2026-06-18T09:10+0300
dünya
i̇ran
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106599801_0:54:1051:645_1920x0_80_0_0_884f3d8d633561ea0e59a5f5ac29948b.png
Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.İran tarafında ise anlaşmayı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-ve-abd-mutabakat-zaptini-elektronik-ortamda-imzaladi-anlasma-yururluge-girdi-1106594651.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106599801_59:0:991:699_1920x0_80_0_0_cdc4a0208dc8179ab717e8e77fa6987e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, donald trump, abd
i̇ran, donald trump, abd

Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı

08:56 18.06.2026 (güncellendi: 09:10 18.06.2026)
© FotoğrafTrump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Trump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladı. İran basını Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da imzaladığını duyurdu.
Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.
© AAABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı
ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı
© AA
Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.
© Fotoğraf : Irna Haber AjansıCumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan mutabakat zaptını imzaladı
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan mutabakat zaptını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan mutabakat zaptını imzaladı
© Fotoğraf : Irna Haber Ajansı
İran tarafında ise anlaşmayı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan imzaladı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
DÜNYA
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
00:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала