https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html
Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T08:56+0300
2026-06-18T08:56+0300
2026-06-18T09:10+0300
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Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.İran tarafında ise anlaşmayı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-ve-abd-mutabakat-zaptini-elektronik-ortamda-imzaladi-anlasma-yururluge-girdi-1106594651.html
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Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
08:56 18.06.2026 (güncellendi: 09:10 18.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladı. İran basını Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da imzaladığını duyurdu.
Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.
Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.
İran tarafında ise anlaşmayı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan imzaladı.