https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vance-abd-iran-ile-mutabakat-metninin-bugun-yayinlanmasi-icin-cabaliyor-1106581105.html
Vance: ABD, İran ile mutabakat metninin bugün yayınlanması için çabalıyor
Vance: ABD, İran ile mutabakat metninin bugün yayınlanması için çabalıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile mutabakat zaptının çarşamba günü yayınlanmasını istediklerini bildirdi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:06+0300
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JD Vance, Amerikan CBS televizyon kanalına “Aslında, onları metni bugün yayınlamak için zorluyoruz” ifadelerini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı, “Eğer bugün olmazsa, cuma günü açıklanacak” diye de ekledi.ABD-İran mutabakatıPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/analiz-iranin-dunyada-ne-kadar-dondurulmus-varligi-bulunuyor-1106554872.html
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abd, i̇ran, haberler
Vance: ABD, İran ile mutabakat metninin bugün yayınlanması için çabalıyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile mutabakat zaptının çarşamba günü yayınlanmasını istediklerini bildirdi.
JD Vance, Amerikan CBS televizyon kanalına “Aslında, onları metni bugün yayınlamak için zorluyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı, “Eğer bugün olmazsa, cuma günü açıklanacak” diye de ekledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.
Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.