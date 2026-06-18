https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-ve-abd-mutabakat-zaptini-elektronik-ortamda-imzaladi-anlasma-yururluge-girdi-1106594651.html
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını uzaktan imzaladığı ve anlaşmanın yürürlüğe... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T00:56+0300
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ABD'li iki yetkili, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın taraflar arasında elektronik ortamda imzalandığını duyurdu.Yetkililerden biri, imzayı bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında cuma günü İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-abd-ile-imzalanan-mutabakatin-ayrintilarini-acikladi-1106594176.html
i̇ran
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ortadoğu, abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı
ortadoğu, abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını uzaktan imzaladığı ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği bildirildi.
ABD'li iki yetkili, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın taraflar arasında elektronik ortamda imzalandığını duyurdu.
Yetkililerden biri, imzayı bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında cuma günü İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi.