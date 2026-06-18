https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-ve-abd-mutabakat-zaptini-elektronik-ortamda-imzaladi-anlasma-yururluge-girdi-1106594651.html

İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi

İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını uzaktan imzaladığı ve anlaşmanın yürürlüğe... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T00:56+0300

2026-06-18T00:56+0300

2026-06-18T00:56+0300

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i̇ran

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hürmüz boğazı

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savaş bakanlığı

savaş bakanı

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ABD'li iki yetkili, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın taraflar arasında elektronik ortamda imzalandığını duyurdu.Yetkililerden biri, imzayı bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında cuma günü İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-abd-ile-imzalanan-mutabakatin-ayrintilarini-acikladi-1106594176.html

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ortadoğu, abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı