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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-ve-abd-mutabakat-zaptini-elektronik-ortamda-imzaladi-anlasma-yururluge-girdi-1106594651.html
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını uzaktan imzaladığı ve anlaşmanın yürürlüğe... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T00:56+0300
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dünya
ortadoğu
abd
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
savaş
savaş bakanlığı
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ABD'li iki yetkili, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın taraflar arasında elektronik ortamda imzalandığını duyurdu.Yetkililerden biri, imzayı bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında cuma günü İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-abd-ile-imzalanan-mutabakatin-ayrintilarini-acikladi-1106594176.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı
ortadoğu, abd, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı

İran ve ABD mutabakat zaptını elektronik ortamda imzaladı: Anlaşma yürürlüğe girdi

00:56 18.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD ve İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını uzaktan imzaladığı ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği bildirildi.
ABD'li iki yetkili, ABD ve İran arasındaki anlaşmanın taraflar arasında elektronik ortamda imzalandığını duyurdu.
Yetkililerden biri, imzayı bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın attığını söyledi. Anlaşmanın aslında cuma günü İsviçre'de düzenlenecek bir törenle imzalanmasının planlandığı ancak tarafların anlaşmayı daha erken imzaya açıp yürürlüğe koymayı istediği belirtildi.
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı
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