https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-abd-iran-mutabakatini-wilsonin-107-yil-once-tarih-yazdigi-salonda-imzaladi-versayin-hayaleti-1106610398.html
Trump, ABD-İran mutabakatını Wilson’ın 107 yıl önce tarih yazdığı salonda imzaladı: Versay’ın hayaleti yeniden gündemde
Trump, ABD-İran mutabakatını Wilson’ın 107 yıl önce tarih yazdığı salonda imzaladı: Versay’ın hayaleti yeniden gündemde
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını, 107 yıl önce Wilson’ın Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Versay Antlaşması’nı imzaladığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T12:35+0300
2026-06-18T12:35+0300
2026-06-18T12:35+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını Fransa’daki Versay Sarayı’nda imzalayarak diplomasi tarihinin en sembolik mekânlarından birini yeniden dünya gündemine taşıdı.Trump’ın imzayı attığı salon, 28 Haziran 1919’da dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın Birinci Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren Versay Antlaşması’na imza attığı yer olarak biliniyor.Bu nedenle Trump’ın tercih ettiği mekân, yalnızca diplomatik bir sahne değil, aynı zamanda 20. yüzyılın en kritik siyasi kırılmalarından birinin yaşandığı tarihsel bir sembol olarak değerlendiriliyor.Versay Antlaşması neden hala tartışılıyor?Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD, İngiltere ve Fransa öncülüğünde hazırlanan Versay Antlaşması, Almanya ile müttefiklerini resmen savaşın mağlubu ilan etmişti.Anlaşma kapsamında Almanya;Tarihçiler, bu şartların Almanya’da derin ekonomik sorunlara, siyasi istikrarsızlığa ve toplumsal öfkeye yol açtığını belirtiyor.Almanya'da “aşağılama” duygusu yarattıVersay Antlaşması’nın en çok eleştirilen yönlerinden biri, Almanya’nın müzakerelerde etkili bir söz hakkına sahip olmamasıydı.Alman heyeti, anlaşmanın koşullarına sert itirazlarda bulundu. Ancak İtilaf Devletleri’nin yeni bir işgal tehdidi karşısında belgeyi imzalamak zorunda kaldı.Almanya’da uzun yıllar boyunca “dayatma barışı” olarak anılan antlaşma, savaş sonrası dönemde büyüyen toplumsal huzursuzluğun ve radikal siyasi hareketlerin güç kazanmasının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi.Birçok tarihçi, ekonomik çöküş ve ulusal aşağılanma duygusunun, daha sonra Adolf Hitler ve Nazi Partisi’nin yükselişine zemin hazırladığını savunuyor.Hitler, iktidara geldikten sonra Versay’ın getirdiği askeri sınırlamaları fiilen ortadan kaldırarak Alman ordusunu yeniden yapılandırdı.Wilson’ın diplomatik zaferi siyasi yenilgiye dönüştüVersay Antlaşması yalnızca Almanya’da değil, ABD’de de büyük tartışmalara neden oldu.Dönemin Başkanı Woodrow Wilson, anlaşmanın en önemli unsurlarından biri olan Milletler Cemiyeti projesini Amerikan kamuoyuna ve Kongre’ye kabul ettirmeye çalıştı. Ancak Senato’daki muhalefet, Washington’un gelecekte Avrupa’daki savaşlara sürüklenebileceği gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıktı.1919 ve 1920 yıllarında yapılan oylamalarda antlaşma iki kez reddedildi.Böylece ABD, Wilson’ın imzaladığı Versay Antlaşması’na resmen taraf olmadı. Washington yönetimi, 1921 yılında Almanya ile ayrı bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı.Wilson'ın sağlığı çöktüVersay Antlaşması’nın onaylanması için ülke çapında yoğun bir kampanya yürüten Wilson, uzun seyahatler ve ağır çalışma temposu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı.Virginia Üniversitesi bünyesindeki Miller Center’ın verilerine göre Wilson, antlaşmaya destek toplamak amacıyla aylar boyunca ülkeyi dolaştı.Ancak bu süreç, başkanın sağlığını ağır biçimde etkiledi. Wilson, 2 Ekim 1919’da ağır bir felç geçirdi ve başkanlığının geri kalan bölümünde görevlerini etkin şekilde yerine getiremedi.107 yıl sonra aynı salonda yeni bir kriz anlaşmasıTrump’ın ABD-İran mutabakatını Wilson’ın tarihî imzasını attığı salonda onaylaması, Versay’ın siyasi mirasını yeniden gündeme taşıdı.Tarihçiler, Versay Antlaşması’nın kısa vadede savaşı sona erdirmesine rağmen uzun vadede Avrupa’da yeni krizlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu vurguluyor.Bu nedenle Trump’ın İran ile varılan mutabakatı aynı mekânda imzalaması, yalnızca diplomatik bir tören olarak değil; geçmişin tartışmalı barışlarının ve beklenmeyen sonuçlarının yeniden hatırlatıldığı güçlü bir tarihsel sembol olarak yorumlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/kubada-tarihi-donemec-komunist-parti-reform-gundemiyle-toplaniyor-1106609527.html
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adolf hitler, hitler, woodrow wilson, almanya, i̇ran, washington, milletler cemiyeti, abd, haberler, yılsonu2026
adolf hitler, hitler, woodrow wilson, almanya, i̇ran, washington, milletler cemiyeti, abd, haberler, yılsonu2026
Trump, ABD-İran mutabakatını Wilson’ın 107 yıl önce tarih yazdığı salonda imzaladı: Versay’ın hayaleti yeniden gündemde
ABD Başkanı Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını, 107 yıl önce Wilson’ın Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Versay Antlaşması’nı imzaladığı salonda imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını Fransa’daki Versay Sarayı’nda imzalayarak diplomasi tarihinin en sembolik mekânlarından birini yeniden dünya gündemine taşıdı.
Trump’ın imzayı attığı salon, 28 Haziran 1919’da dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın Birinci Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren Versay Antlaşması’na imza attığı yer olarak biliniyor.
Bu nedenle Trump’ın tercih ettiği mekân, yalnızca diplomatik bir sahne değil, aynı zamanda 20. yüzyılın en kritik siyasi kırılmalarından birinin yaşandığı tarihsel bir sembol olarak değerlendiriliyor.
Versay Antlaşması neden hala tartışılıyor?
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD, İngiltere
ve Fransa
öncülüğünde hazırlanan Versay Antlaşması
, Almanya
ile müttefiklerini resmen savaşın mağlubu ilan etmişti.
Anlaşma kapsamında Almanya;
Savaşın sorumluluğunu kabul etmek zorunda kaldı,
67 bin kilometrekareden fazla toprağını kaybetti,
Yaklaşık 5 milyar dolar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti,
Denizaşırı sömürgelerinden vazgeçti,
Ordusunu ciddi biçimde küçültmek zorunda bırakıldı.
Tarihçiler, bu şartların Almanya’da derin ekonomik sorunlara, siyasi istikrarsızlığa ve toplumsal öfkeye yol açtığını belirtiyor.
Almanya'da “aşağılama” duygusu yarattı
Versay Antlaşması’nın en çok eleştirilen yönlerinden biri, Almanya’nın müzakerelerde etkili bir söz hakkına sahip olmamasıydı.
Alman heyeti, anlaşmanın koşullarına sert itirazlarda bulundu. Ancak İtilaf Devletleri’nin yeni bir işgal tehdidi karşısında belgeyi imzalamak zorunda kaldı.
Almanya’da uzun yıllar boyunca “dayatma barışı” olarak anılan antlaşma, savaş sonrası dönemde büyüyen toplumsal huzursuzluğun ve radikal siyasi hareketlerin güç kazanmasının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi.
Birçok tarihçi, ekonomik çöküş ve ulusal aşağılanma duygusunun, daha sonra Adolf Hitler
ve Nazi Partisi’nin yükselişine zemin hazırladığını savunuyor.
Hitler
, iktidara geldikten sonra Versay’ın getirdiği askeri sınırlamaları fiilen ortadan kaldırarak Alman ordusunu yeniden yapılandırdı.
Wilson’ın diplomatik zaferi siyasi yenilgiye dönüştü
Versay Antlaşması yalnızca Almanya’da değil, ABD’de de büyük tartışmalara neden oldu.
Dönemin Başkanı Woodrow Wilson
, anlaşmanın en önemli unsurlarından biri olan Milletler Cemiyeti
projesini Amerikan kamuoyuna ve Kongre’ye
kabul ettirmeye çalıştı. Ancak Senato’daki
muhalefet, Washington’un
gelecekte Avrupa’daki savaşlara sürüklenebileceği gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıktı.
1919 ve 1920 yıllarında yapılan oylamalarda antlaşma iki kez reddedildi.
Böylece ABD, Wilson’ın imzaladığı Versay Antlaşması’na resmen taraf olmadı. Washington yönetimi, 1921 yılında Almanya ile ayrı bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı.
Versay Antlaşması’nın onaylanması için ülke çapında yoğun bir kampanya yürüten Wilson, uzun seyahatler ve ağır çalışma temposu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadı.
Virginia Üniversitesi bünyesindeki Miller Center’ın verilerine göre Wilson, antlaşmaya destek toplamak amacıyla aylar boyunca ülkeyi dolaştı.
Ancak bu süreç, başkanın sağlığını ağır biçimde etkiledi. Wilson, 2 Ekim 1919’da ağır bir felç geçirdi ve başkanlığının geri kalan bölümünde görevlerini etkin şekilde yerine getiremedi.
107 yıl sonra aynı salonda yeni bir kriz anlaşması
Trump’ın ABD-İran mutabakatını Wilson’ın tarihî imzasını attığı salonda onaylaması, Versay’ın siyasi mirasını yeniden gündeme taşıdı.
Tarihçiler, Versay Antlaşması’nın kısa vadede savaşı sona erdirmesine rağmen uzun vadede Avrupa’da yeni krizlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu vurguluyor.
Bu nedenle Trump’ın İran ile varılan mutabakatı aynı mekânda imzalaması, yalnızca diplomatik bir tören olarak değil; geçmişin tartışmalı barışlarının ve beklenmeyen sonuçlarının yeniden hatırlatıldığı güçlü bir tarihsel sembol olarak yorumlanıyor.