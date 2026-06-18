https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/kubada-tarihi-donemec-komunist-parti-reform-gundemiyle-toplaniyor-1106609527.html

Küba'da tarihi dönemeç: Komünist Parti reform gündemiyle toplanıyor

Küba'da tarihi dönemeç: Komünist Parti reform gündemiyle toplanıyor

Sputnik Türkiye

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülke ekonomisini yeniden yapılandırmayı hedefleyen kapsamlı reform paketini görüşmek üzere Küba Komünist Partisi'nin... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:28+0300

2026-06-18T12:28+0300

2026-06-18T12:28+0300

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komünist partisi

küba komünist partisi

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak ve üretimi artırmak amacıyla hazırlanan reform paketini değerlendirmek üzere Küba Komünist Partisi (PCC) Merkez Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplandığını duyurdu.Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti yönetiminin daha önce kamuoyuyla paylaşılan ekonomik dönüşüm önerilerini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirterek, reform sürecinin resmen başladığını ilan etti.Hedef: Ekonomiyi canlandırmak ve merkeziyetçiliği azaltmakKüba yönetimi, yıllardır devam eden ekonomik durgunluk, enerji sıkıntıları ve ABD yaptırımlarının yarattığı baskıyı hafifletmek için yeni bir ekonomik model üzerinde çalışıyor.Küba'nın resmi haber ajansı Prensa Latina'ya göre hükümet, Çin ve Vietnam tarafından uygulanan piyasa odaklı reform modellerinden esinlenerek ekonomide kontrollü bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyor.Devlet Başkanı Diaz-Canel, reformların dış baskılardan kaynaklanmadığını vurgulayarak, asıl amacın ekonomiyi canlandırmak, bürokrasiyi azaltmak ve farklı ekonomik aktörlere daha fazla hareket alanı sağlamak olduğunu ifade etti.Özel sektör ve yatırımların önü açılıyorOlağanüstü Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen reform paketinin merkezinde özel sektörün güçlendirilmesi yer alıyor.Taslak düzenlemeler kapsamında özel girişimcilerin faaliyet alanlarının genişletilmesi, üretim ve ticaret süreçlerinde daha fazla esneklik sağlanması ve ekonomik karar alma mekanizmalarının hızlandırılması planlanıyor.Ayrıca yurt dışında yaşayan milyonlarca Kübalının ülke ekonomisine yatırım yapmasını kolaylaştıracak yeni teşviklerin de gündeme alınması bekleniyor.Tarımda ve döviz piyasasında yeni adımlarReform paketinin en dikkat çekici başlıklarından biri de tarım sektörü olacak.Küba yönetimi, üreticilere daha fazla ekonomik özgürlük tanımayı ve tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda çiftçilerin döviz piyasalarına erişiminin kolaylaştırılması ve üretim süreçlerinde daha bağımsız hareket edebilmelerinin önünün açılması planlanıyor.Diaz-Canel daha önce yaptığı açıklamalarda tarım sektörüne yönelik kısıtlamaların önemli ölçüde azaltılacağını duyurmuştu.Dış ticarette devlet tekeline sınırlamaReformların bir diğer önemli ayağını ise dış ticaret oluşturuyor.Küba yönetimi, dış ticaret işlemlerinde devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünü kaldırmayı ve özel ekonomik aktörlerin uluslararası pazarlara doğrudan erişimini sağlamayı hedefliyor.Bunun yanı sıra araç ithalatına yönelik mevcut kısıtlamaların kaldırılması da reform paketinde yer alan dikkat çekici maddeler arasında bulunuyor.Reform paketi siyasi büro ve meclis onayına sunulacakGenel Kurul'da yapılacak değerlendirmelerin ardından reform taslağının, Küba'nın en etkili karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun onayına sunulması bekleniyor.Daha sonra paketin ülkenin yasama organı olan Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşülerek yasal zemine kavuşturulacağı bildirildi.Uzmanlar: Kontrollü serbestleşmenin eşiğindeEkonomi uzmanları ve bölge analistleri, söz konusu girişimi son yılların en kapsamlı ekonomik dönüşüm hamlesi olarak değerlendiriyor.Uzmanlara göre reformlar, sosyalist sistemin temel yapısını korurken üretimi artırmayı, yabancı sermayeyi çekmeyi ve kronikleşen ekonomik sorunları hafifletmeyi amaçlıyor. Sürecin başarıya ulaşması halinde Küba'nın ekonomik modelinde onlarca yıl sonra en büyük değişimlerden biri yaşanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bezosa-gore-yapay-zeka-issizlige-degil-isgucu-acigina-yol-acacak-1106609381.html

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