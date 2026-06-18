https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/teknoloji-milyarderi-peter-thielin-gizemli-dialog-toplulugu-ifsa-oldu-1106620987.html

Teknoloji milyarderi Peter Thiel'in gizemli 'Dialog' topluluğu ifşa oldu

Teknoloji milyarderi Peter Thiel'in gizemli 'Dialog' topluluğu ifşa oldu

Sputnik Türkiye

Dünya siyasetinin, finans çevrelerinin ve hatta bir NATO komutanını bir araya getiren gizli bir topluluğa ait iç kayıtların internette erişime açık bırakıldığı ortaya çıktı. Detaylar haberde...

2026-06-18T17:31+0300

2026-06-18T17:31+0300

2026-06-18T17:31+0300

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'Dialog' adı verilen grup, milyarder teknoloji yatırımcısı Peter Thiel tarafından 2006 yılında kurulan, yalnızca davetlilerin katılabildiği özel bir organizasyon. ABD'li yetkilileri, yabancı hükümet temsilcilerini ve Silikon Vadisi yöneticilerini kayıt dışı toplantılarda buluşturan topluluk, yaklaşık 20 yıldır üyelerini açıklamıyordu.Sızıntı, ilk olarak İsviçreli hacktivist maia arson crimew tarafından ortaya çıkarıldı. WIRED, internet sitesinin kaynak kodunda bulunan dizinin ve diğer belgelerin gerçekliğini bağımsız olarak doğruladığını bildirdi.NATO komutanından senatörlereSızdırılan belgeler arasında Dialog'un 2026 toplantısına ait kayıt listesi de bulunuyor. İrlanda'da düzenlenecek etkinliğe 222 kişinin kayıt yaptırdığı görülüyor.Kapalı oturumların başlıkları arasında 'Para Mutluluk Satın Alır mı?', 'Nükleeri Geri Getirin', 'Üçüncü Dünya Savaşı'nda Yol Bulmak', 'Savaş Alanı Teknolojileri' ve 'Cinsel Hayatınız Nasıl Gidiyor?' gibi konular yer alıyor.Listede NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, ABD'li yetkililer, senatörler, teknoloji milyarderleri ve veri teknolojileri sektörünün önde gelen isimleri bulunuyor. Palantir kurucu ortağı Joe Lonsdale, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Senatör Ted Cruz'un da adı kayıtlarda geçiyor.Belgeler, bazı üyelerin topluluğa on yılı aşkın süredir katıldığını gösterirken, dikkat çeken bir başka ayrıntı ise katılımcıların resmi devlet e-posta adresleri yerine kişisel veya kurumsal hesaplar kullanmış olması.Yapay zeka en büyük ortak temaKatılımcıların geleceğe ilişkin değerlendirmelerinde yapay zeka öne çıkıyor. Birçok üye, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda çalışma hayatını, savaşı, eğitimi ve toplumsal yapıları kökten değiştireceğini öngörüyor.Dünya için distopya senaryolarıTahminler arasında: Kitlesel iş kayıpları Sendikaların yeniden güçlenmesi Yapay zeka kışı Veri merkezlerine yönelik terör saldırıları Sanıkların kamu avukatları yerine yapay zeka avukatlarını tercih etmesi Toplumsal sarsıntılar nedeniyle dini canlanma yaşanması gibi senaryolar yer aldı. Bir katılımcı ise geleceği şu sözlerle özetledi: "Toplumsal çürüme hızlanmaya devam edecek."Flört uygulaması ve siyasi verilerSızıntı, Dialog'un yalnızca bir tartışma ağı olmadığını da ortaya koydu. Katılımcılara 'Aşk mı arıyorsunuz?' sorusunun yöneltildiği ve eşleştirme programları yürütüldüğü görülüyor. Ayrıca topluluğun 'istisnai insanlar için anlamlı bağlantılar' sloganıyla faaliyet gösteren özel bir flört uygulaması bulunuyor.Formlarda siyasi eğilimler gibi hassas bilgiler de toplanıyor. Her ne kadar bu bilgilerin paylaşılmayacağı taahhüt edilse de söz konusu veriler de sızıntıya dahil oldu.Gizlilik kuralı, güvenlik açığına takıldıSızdırılan belgeler arasında moderatörlere yönelik bir kılavuz da yer alıyor. Katılımcılara tüm görüşmelerin 'kayıt dışı' olduğu hatırlatılırken, konuşmaların kısa ve dikkat çekici olması isteniyor.Ancak grubun gizlilik anlayışı internet sitesine yansımamış görünüyor. Üye dizininin web sitesinin kaynak koduna gömülü halde bulunduğu ve sayfanın kodlarını görüntüleyen herkes tarafından erişilebildiği ortaya çıktı.Kamuoyundan uzak faaliyet gösteren Dialog, sık sık siyaset ve iş dünyası elitlerini buluşturan Bilderberg toplantılarının teknoloji dünyasındaki karşılığı olarak tanımlanıyor. Topluluk bu yıl ayrıca, Jeffrey Epstein'ın adının yer aldığı 2014 tarihli davetli listesinin yeniden gündeme gelmesiyle de dikkat çekti. Ancak Epstein'ın toplantıya katılıp katılmadığı bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/trump-yonetimine-yakin-peter-thielin-deccal-dersleri-vatikani-rahatsiz-etti--1104353059.html

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