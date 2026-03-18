Trump yönetimine yakın Peter Thiel’in ‘Deccal’ dersleri Vatikan’ı rahatsız etti
ABD’li teknoloji milyarderi, özellikle Trump ve başkan yardımcısı JD Vance ile siyasi bağlantılarıyla da bilinirken, Roma’da verdiği kapalı konferanslar Vatikan çevrelerinde tepki çekti.
2026-03-18T19:00+0300
Silikon Vadisi’nin önde gelen isimlerinden, PayPal ve Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel, Roma’da verdiği ‘Deccal’ temalı konferanslar nedeniyle Vatikan ve İtalyan medyasının tepkisini çekti.
Thiel’in, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’li siyasetçi JD Vance’in siyasi kariyerlerine erken dönemde destek veren bir isim olması da tartışmaları büyüten unsurlar arasında gösteriliyor.
Vatikan’ın hemen yanında dersler
Thiel, Roma şehir merkezindeki Rönesans döneminden kalma Palazzo Orsini Taverna’da pazar gününden bu yana her gün kapalı oturumlar halinde konferanslar düzenliyor. Medyaya kapalı olan bu etkinliklerin, daha önce Paris ve San Francisco’da verdiği benzer konuşmaların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.
Thiel’in “Deccal’in teolojisi, tarihi, edebiyatı ve siyaseti” üzerine değerlendirmeler yaptığı ifade ediliyor.
The Washington Post’un aktardığına göre Thiel, bu konuşmalarda Deccal’in, yapay zeka, iklim değişikliği veya nükleer savaş gibi korkuların kullanılmasıyla iktidara gelebilecek küresel bir yönetim sistemi şeklinde ortaya çıkabileceğini savunuyor.
Vatikan’a yakın Katolik gazetesi Avvenire, Thiel’i “kaos ajanı” olarak nitelendirdi. Öte yandan, Roma’da İtalya Savunma Bakanlığı önünde toplanan laiklik yanlısı protestocular, “Peter Thiel Roma’dan defol. Savaşın teknooligarşisi Roma’dan çıksın” yazılı pankartlar açtı.
‘İncil jeopolitik araca dönüşüyor’
Cizvit teolog Peder Antonio Spadaro, Thiel’in yaklaşımını sert sözlerle eleştirdi. Spadaro’ya göre bu yaklaşımda dini içerik giderek boşalıyor ve İncil, jeopolitik analiz aracı haline geliyor.
Spadaro, Thiel’in görüşlerinin pratik sonucunu ise şöyle özetledi: "Yapay zekanın düzenlenmesi, küresel yönetim mekanizmalarının kurulması veya teknolojik gelişmenin yavaşlatılması gibi girişimler, bu bakış açısına göre Deccal’in egemenliğine hazırlık olarak görülüyor."
Thiel ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.