https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tcmbden-saglam-odeme-ve-elektronik-para-hizmetleri-asye-faaliyet-izni-1106602571.html
TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T10:28+0300
2026-06-18T10:28+0300
2026-06-18T10:28+0300
ekonomi̇
türkiye
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merkez bankası
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TCMB Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi.Resmi Gazete'deTCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tcmb-baskani-karahan-katilim-finans-istikrarli-sekilde-buyuyor-1106290374.html
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
TCMB Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi.
TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.
Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.