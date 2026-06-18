https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tcmbden-saglam-odeme-ve-elektronik-para-hizmetleri-asye-faaliyet-izni-1106602571.html

TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T10:28+0300

2026-06-18T10:28+0300

2026-06-18T10:28+0300

ekonomi̇

türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

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TCMB Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi.Resmi Gazete'deTCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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