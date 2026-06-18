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TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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TCMB Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi.Resmi Gazete'deTCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası

TCMB'den Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni

10:28 18.06.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Mustafa Çiftçi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
TCMB Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.
Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
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