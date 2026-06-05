TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor

Türkiye'de katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor. Katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık yüzde 4.5 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 9'a yükseldi. Bu süreçte katılım finans kurumlarının sayısı da arttı. Lisans alan iki yeni kurumun da faaliyete başlaması bekleniyor.