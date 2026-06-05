https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tcmb-baskani-karahan-katilim-finans-istikrarli-sekilde-buyuyor-1106290374.html
TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor
TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katılım finans sektörünün Türkiye'de istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergilediğini belirterek... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T17:25+0300
2026-06-05T17:25+0300
2026-06-05T17:25+0300
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katılım bankaları
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3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Sermaye Akışlarının Yeniden Yapılandırılması: Kapsamlı Makro-Mikro Ekonomik Entegrasyon İçin İslami Bir Çerçeve' başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.'İki yeni kurumun faaliyete başlaması bekleniyor'Panelde katılım finans sektörünün Türkiye'deki gelişimine dikkat çeken Başkan Karahan, şu ifadeleri kullandı:
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), katılım, katılım bankaları, katılım oranı, fatih karahan
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), katılım, katılım bankaları, katılım oranı, fatih karahan
TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katılım finans sektörünün Türkiye'de istikrarlı ve güçlü bir büyüme sergilediğini belirterek, sektörün bankacılık sistemindeki payının son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.
3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Sermaye Akışlarının Yeniden Yapılandırılması: Kapsamlı Makro-Mikro Ekonomik Entegrasyon İçin İslami Bir Çerçeve' başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.
'İki yeni kurumun faaliyete başlaması bekleniyor'
Panelde katılım finans sektörünün Türkiye'deki gelişimine dikkat çeken Başkan Karahan, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de katılım finans istikrarlı şekilde büyüyor. Katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık yüzde 4.5 seviyesindeyken bugün yaklaşık yüzde 9'a yükseldi. Bu süreçte katılım finans kurumlarının sayısı da arttı. Lisans alan iki yeni kurumun da faaliyete başlaması bekleniyor.