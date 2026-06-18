https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tasacak-bu-deniz-dizisinin-kadrosundan-cikarildigini-tatilde-ogrendi-gezepi-canlandiran-onur-dilber-1106610144.html
Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosundan çıkarıldığını tatilde öğrendi: Gezep'i canlandıran Onur Dilber isyan etti
Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosundan çıkarıldığını tatilde öğrendi: Gezep'i canlandıran Onur Dilber isyan etti
Sputnik Türkiye
Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber, tatildeyken dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Oyuncu sosyal medyadan... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T12:31+0300
2026-06-18T12:31+0300
2026-06-18T12:31+0300
yaşam
taşacak bu deniz
gezep
onur dilber
oyuncu
yerli oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106609764_0:0:984:554_1920x0_80_0_0_f263e3fcbbc3b84366a72a4656139e9d.jpg
TRT'de yayımlanan Taşacak Bu Deniz isimli dizide 'Gezep' karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber dizi kadrosundan çıkarıldı. Dilber sosyal medyasından yaptığı açıklamada bu karara çok şaşırdığını belirtirken, "Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim" dedi.Söylenecek çok söz var aslında Sezon arasında dizi kadrosundan çıkarılmanın şokunu yaşayan ünlü oyuncu şunları dile getirdi: “TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”Dizinin hayranları isyan etti Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada binlerce hayranı tarafından destek mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü oyuncunun ayrılığına tepki gösterirken, bazı izleyiciler dizinin kendileri için artık sona erdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/sosyal-medyadaki-hakaretlere-dayanamadi-tasacak-bu-deniz-dizisinin-genc-oyuncusu-dava-aciyor-1105254008.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106609764_0:0:984:738_1920x0_80_0_0_f4f8b774e8532149ed93df423b5111bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taşacak bu deniz, gezep, onur dilber, oyuncu, yerli oyuncu
taşacak bu deniz, gezep, onur dilber, oyuncu, yerli oyuncu
Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosundan çıkarıldığını tatilde öğrendi: Gezep'i canlandıran Onur Dilber isyan etti
Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber, tatildeyken dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Oyuncu sosyal medyadan yaşadığı duruma isyan etti.
TRT'de yayımlanan Taşacak Bu Deniz isimli dizide 'Gezep' karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber dizi kadrosundan çıkarıldı. Dilber sosyal medyasından yaptığı açıklamada bu karara çok şaşırdığını belirtirken, "Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim" dedi.
Söylenecek çok söz var aslında
Sezon arasında dizi kadrosundan çıkarılmanın şokunu yaşayan ünlü oyuncu şunları dile getirdi:
“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”
Dizinin hayranları isyan etti
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada binlerce hayranı tarafından destek mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü oyuncunun ayrılığına tepki gösterirken, bazı izleyiciler dizinin kendileri için artık sona erdiğini ifade etti.