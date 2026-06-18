https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tasacak-bu-deniz-dizisinin-kadrosundan-cikarildigini-tatilde-ogrendi-gezepi-canlandiran-onur-dilber-1106610144.html

Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosundan çıkarıldığını tatilde öğrendi: Gezep'i canlandıran Onur Dilber isyan etti

Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosundan çıkarıldığını tatilde öğrendi: Gezep'i canlandıran Onur Dilber isyan etti

Sputnik Türkiye

Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber, tatildeyken dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Oyuncu sosyal medyadan... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:31+0300

2026-06-18T12:31+0300

2026-06-18T12:31+0300

yaşam

taşacak bu deniz

gezep

onur dilber

oyuncu

yerli oyuncu

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TRT'de yayımlanan Taşacak Bu Deniz isimli dizide 'Gezep' karakterini canlandıran oyuncu Onur Dilber dizi kadrosundan çıkarıldı. Dilber sosyal medyasından yaptığı açıklamada bu karara çok şaşırdığını belirtirken, "Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim" dedi.Söylenecek çok söz var aslında Sezon arasında dizi kadrosundan çıkarılmanın şokunu yaşayan ünlü oyuncu şunları dile getirdi: “TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”Dizinin hayranları isyan etti Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada binlerce hayranı tarafından destek mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü oyuncunun ayrılığına tepki gösterirken, bazı izleyiciler dizinin kendileri için artık sona erdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/sosyal-medyadaki-hakaretlere-dayanamadi-tasacak-bu-deniz-dizisinin-genc-oyuncusu-dava-aciyor-1105254008.html

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taşacak bu deniz, gezep, onur dilber, oyuncu, yerli oyuncu