Sosyal medyadaki hakaretlere dayanamadı: Taşacak Bu Deniz dizisinin genç oyuncusu dava açıyor
Taşacak Bu Deniz isimli dizide Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, sosyal medyada özel hayatını hedef alan paylaşımlara karşı dava açtı. Genç oyuncu... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
türk eğitim vakfı
dizi
taşacak bu deniz
zeynep atılgan
oyuncu
dava
Taşacak Bu Deniz isimli dizide Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, sosyal medyada özel hayatını hedef alan paylaşımlara karşı dava açtı. Genç oyuncu kazanacağı tüm tazminatı Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak.
Genç oyuncu Zeynep Atılgan, sosyal medyada kişilik haklarına saldırıda bulunan ve özel hayatını hedef alan paylaşımlarla ilgili harekete geçti. Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime karakterini canlandıran genç oyuncu bu tür paylaşım yapanlara dava açacağını ve kazanacağı tazminatı da Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.
Sosyal medya bir kanunsuzluk alanı değildir vurgusu yaptı
Oyuncu, avukatları Bedia Büyükgebiz ve Güven Cem Çullu aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin "kendi mahkemesini kurup" yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.
Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili; ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır. Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır. Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz."