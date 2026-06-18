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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tanju-ozcan-hakkinda-cinsel-saldiri-sucundan-da-tutuklama-karari-verildi-1106616472.html
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklama kararı çıktı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:29+0300
2026-06-18T15:29+0300
türki̇ye
tanju özcan
cinsel saldırı
tutuklama
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı çıktı. Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı. Cinsel saldırı iddiasında bulunduÖzcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç.'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.Ne olmuştu?Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecekti-tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106468488.html
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tanju özcan, cinsel saldırı, tutuklama
tanju özcan, cinsel saldırı, tutuklama

Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi

15:29 18.06.2026
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklama kararı çıktı.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama kararı çıktı. Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

Cinsel saldırı iddiasında bulundu

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç.'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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