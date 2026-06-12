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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecekti-tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106468488.html
İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T22:27+0300
2026-06-12T22:27+0300
dünya
chp
tanju özcan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.Yaptığı açıklamada Özcan, şu ifadeleri kullandı:Daha önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpde-2-belediye-baskani-ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecek-1106465062.html
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chp, tanju özcan, istifa
chp, tanju özcan, istifa

İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti

22:27 12.06.2026
© İHA / ENES ÖZKANCHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Yaptığı açıklamada Özcan, şu ifadeleri kullandı:
İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum.
Daha önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
TÜRKİYE
CHP'de Tanju Özcan ve Serkan Tuncer için karar verildi: İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecek
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