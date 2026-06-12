https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecekti-tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106468488.html
İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T22:27+0300
2026-06-12T22:27+0300
2026-06-12T22:27+0300
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.Yaptığı açıklamada Özcan, şu ifadeleri kullandı:Daha önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/chpde-2-belediye-baskani-ihrac-talebiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edilecek-1106465062.html
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İhraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecekti: Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Yaptığı açıklamada Özcan, şu ifadeleri kullandı:
İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum.
Daha önce CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.