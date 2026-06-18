https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/suudi-arabistan-ve-iran-petrolu-tasiyan-tankerler-hurmuz-bogazindan-gecti-1106608798.html

Suudi Arabistan ve İran petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Suudi Arabistan ve İran petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'dan 2 milyon varil ham petrol ve İran'dan yaklaşık 27 bin 500 varil petrol ürünü yüklenen 2 tanker, bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:16+0300

2026-06-18T12:16+0300

2026-06-18T12:16+0300

dünya

hürmüz boğazı

suudi arabistan

i̇ran

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ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrası gözler, 28 Şubat'tan itibaren ticari gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi.İki ülke arasında nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresinin öngörüldüğü 14 maddelik mutabakat metninde, "İran İslam Cumhuriyeti'nin, ticari gemilerin İran Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve tersi yönde, yalnızca 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçiş yapabilmeleri için elinden gelen tüm çabayı göstererek gerekli düzenlemeleri yapacağı" ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı'nın veri analitik şirketi Kpler'in verilerinden derlediği bilgiye göre, Suudi Arabistan'dan 2 milyon varil ham petrol yüklenen Awtad isimli tanker bugün Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den çıktı. Tanker, taşıdığı ham petrolü Güney Kore'ye götürüyor.Batı basını toplam 6 milyon varil ham petrol taşıyan Suudi Arabistan bayraklı üç süpertankerin bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurmuştu.İran'ın İmam Bender Humeyni limanından yaklaşık 27 bin 500 varil kirli petrol ürünü yüklenen Viraj isimli tanker de Hürmüz Boğazı'nı geçti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru ilerliyor.Yüzlerce gemi Umman Körfezi'nde bekleyişini sürdürüyor.Suudi Arabistan ham petrolü taşıdığı düşünülen Shaden ve Jaham isimli tankerlerin de Hürmüz Boğazı'nı sinyali kapalı şekilde geçtiği tahmin ediliyor. Bu tankerler, halihazırda Umman Denizi açıklarında bulunuyor.ABD/İsrail-İran Savaşı öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 130 gemi geçiş yapıyordu. Bu sayı savaş öncesi seviyeye göre yüzde 90'dan fazla azaldı.Savaşın 100 gününde Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 1000 ticari gemi geçiş yapmış, bu da günlük ortalama 10 gemiye karşılık gelmişti.Hürmüz Boğazı'nı geçen ticari gemilerin çoğu İran kara suları üzerinde belirlenen "İran rotasından" ilerliyor veya Hürmüz Boğazı'nı geçerken otomatik tanımlama sistemini kapatıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/pakistan-basbakani-serif-abd-ve-iran-arasindaki-mutabakat-zaptini-arabulucu-sifatiyla-imzaladi-1106606796.html

hürmüz boğazı

suudi arabistan

i̇ran

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