Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/pakistan-basbakani-serif-abd-ve-iran-arasindaki-mutabakat-zaptini-arabulucu-sifatiyla-imzaladi-1106606796.html
Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı
Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T11:45+0300
2026-06-18T11:45+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
donald trump
pakistan
şahbaz şerif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106606774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ccd3ff6df23a22cf8cf14da7219a5f0.png
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı. Pakistan Başbakanlığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.İran ile ABD arasında varılan mutabakatİran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu."İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106606774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24634b31643ed84b6cf1eed0b8100892.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mesud pezeşkiyan, donald trump, pakistan, şahbaz şerif
mesud pezeşkiyan, donald trump, pakistan, şahbaz şerif

Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı

11:45 18.06.2026
© AAPakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
Abone ol
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı. Pakistan Başbakanlığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.
© AAPakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı
© AA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
© FotoğrafTrump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
Trump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Trump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
© Fotoğraf
"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Trump ve Pezeşkiyan, ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
DÜNYA
Trump ve Pezeşkiyan ABD-İran mutabakat zaptını imzaladı
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала