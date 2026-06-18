https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/pakistan-basbakani-serif-abd-ve-iran-arasindaki-mutabakat-zaptini-arabulucu-sifatiyla-imzaladi-1106606796.html

Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı

Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı

Sputnik Türkiye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:45+0300

2026-06-18T11:45+0300

2026-06-18T11:45+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

donald trump

pakistan

şahbaz şerif

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106606774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ccd3ff6df23a22cf8cf14da7219a5f0.png

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı. Pakistan Başbakanlığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.İran ile ABD arasında varılan mutabakatİran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu."İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, donald trump, pakistan, şahbaz şerif