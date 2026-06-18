https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/pakistan-basbakani-serif-abd-ve-iran-arasindaki-mutabakat-zaptini-arabulucu-sifatiyla-imzaladi-1106606796.html
Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı
Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T11:45+0300
2026-06-18T11:45+0300
2026-06-18T11:45+0300
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donald trump
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şahbaz şerif
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı. Pakistan Başbakanlığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.İran ile ABD arasında varılan mutabakatİran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu."İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html
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mesud pezeşkiyan, donald trump, pakistan, şahbaz şerif
mesud pezeşkiyan, donald trump, pakistan, şahbaz şerif
Pakistan Başbakanı Şerif ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını arabulucu sıfatıyla imzaladı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptına imza attı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptını "arabulucu" sıfatıyla imzaladı. Pakistan Başbakanlığı açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı arabulucu olarak imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Şerif'in metni imzaladığı anın görüntüsüne de yer verildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump da mutabakat zaptlarını hem fiziki olarak hem de dijital ortamda imzalamıştı.
İran ile ABD arasında varılan mutabakat
İran ile ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.
"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.