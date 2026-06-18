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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/sputnik-analizi-lubnan-amerikan-garantileri-icin-bir-tuzak-1106622455.html
Sputnik analizi: Lübnan, Amerikan garantileri için bir tuzak
Sputnik analizi: Lübnan, Amerikan garantileri için bir tuzak
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İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının analizi, Lübnan meselesinin Tahran için kilit madde olduğunu ortaya koyuyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:14+0300
2026-06-18T18:14+0300
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İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının analizi, Lübnan meselesinin Tahran için kilit madde olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir tesadüf değil, zira Lübnan şu anda Batı'nın vaatlerinin güvenirliği açısından başlıca test alanı haline geliyor.İran-Hizbullah ittifakı bugün de Tel Aviv'in kuzeyde tam ölçekli bir maceraya girmesini engelleyen caydırıcı bir unsur olmaya devam ediyor.Anlaşmada hem ABD hem de İran, Lübnan'ın egemenliğinin resmi garantörü olarak yer alıyor. Uygulamada ise Tahran, Amerikan güçleriyle doğrudan çatışmalara yol açmadığı sürece İsrail’in ülkenin güneyindeki saldırılarına karşı koyma hakkına sahip oluyor.Batı kendi kendini bir çıkmaza soktu. İran'ın bölgedeki etkisini kabul etti, ancak şimdi imzalanan garantiler çerçevesinde Tahran'ın müttefikini savunmasını yasaklayamıyor. İsrail'in bu hassas dengeyi bozmaya yönelik herhangi bir girişimi otomatik olarak ABD’yi çatışmanın tarafı yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-sonrasi-gozler-israilde-tel-avivin-guvenlik-soylemi-inandiriciligini-yitirdi-1106617265.html
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abd, lübnan, i̇ran, i̇srail, sputnik, analiz, hizbullah, ortadoğu, tahran, tel aviv
abd, lübnan, i̇ran, i̇srail, sputnik, analiz, hizbullah, ortadoğu, tahran, tel aviv

Sputnik analizi: Lübnan, Amerikan garantileri için bir tuzak

18:14 18.06.2026
© SputnikABD-İran mutabakatı, karikatür YZ tarafından üretilmiştir
ABD-İran mutabakatı, karikatür YZ tarafından üretilmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik
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İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının analizi, Lübnan meselesinin Tahran için kilit madde olduğunu ortaya koyuyor.
İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptının analizi, Lübnan meselesinin Tahran için kilit madde olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir tesadüf değil, zira Lübnan şu anda Batı'nın vaatlerinin güvenirliği açısından başlıca test alanı haline geliyor.
İran-Hizbullah ittifakı bugün de Tel Aviv'in kuzeyde tam ölçekli bir maceraya girmesini engelleyen caydırıcı bir unsur olmaya devam ediyor.
Anlaşmada hem ABD hem de İran, Lübnan'ın egemenliğinin resmi garantörü olarak yer alıyor. Uygulamada ise Tahran, Amerikan güçleriyle doğrudan çatışmalara yol açmadığı sürece İsrail’in ülkenin güneyindeki saldırılarına karşı koyma hakkına sahip oluyor.
Batı kendi kendini bir çıkmaza soktu. İran'ın bölgedeki etkisini kabul etti, ancak şimdi imzalanan garantiler çerçevesinde Tahran'ın müttefikini savunmasını yasaklayamıyor. İsrail'in bu hassas dengeyi bozmaya yönelik herhangi bir girişimi otomatik olarak ABD’yi çatışmanın tarafı yapıyor.
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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ABD-İran mutabakatı sonrası gözler İsrail’de: ‘Tel Aviv’in güvenlik söylemi inandırıcılığını yitirdi’
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