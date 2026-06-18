https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-sonrasi-gozler-israilde-tel-avivin-guvenlik-soylemi-inandiriciligini-yitirdi-1106617265.html
ABD-İran mutabakatı sonrası gözler İsrail’de: ‘Tel Aviv’in güvenlik söylemi inandırıcılığını yitirdi’
ABD-İran mutabakatı sonrası gözler İsrail’de: ‘Tel Aviv’in güvenlik söylemi inandırıcılığını yitirdi’
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, İsrail’in İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T16:01+0300
2026-06-18T16:01+0300
2026-06-18T16:01+0300
görüş
ortadoğu
abd
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
hizbullah
abd
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076141827_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5e965b1606e423b9ccf1d7948046690d.jpg
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgesel dengeler yeniden şekillenirken, Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, İsrail’in İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak göstermesinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Ayrıca İsrail'in İran’ın nükleer programı üzerinden yürüttüğü söylemin çifte standart içerdiğinin altını çizdi. ‘İran’ın nükleer programı üzerinden yürütülen söylem çifte standart içeriyor’Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer silah geliştirmesi halinde İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceği yönündeki açıklamalarını ve Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatın, Ortadoğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Ancak Oruç’a göre İsrail’in yıllardır dile getirdiği “İran nükleer tehdidi” söylemi artık bölgesel gerçekliklerle örtüşmüyor:‘İsrail artık tehdit altında değil, bölgesel tehdit olarak görülüyor’Oruç’a göre İsrail’in İran’ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak sunması günümüz şartlarında ikna edici bulunmuyor:‘İsrail’in Hizbullah gerekçesi de eskisi kadar güçlü değil’İsrail’in ABD-İran mutabakatına yönelik mesafeli yaklaşımının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hizbullah tehdidi de Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç tarafından tartışmalı bulunuyor:‘İsrail barış zeminini genişletecek adımlar atmazsa sırtını dayadığı sarsılmaz müttefiki ABD’nin desteğinden de mahrum kalacak’Oruç’a göre bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının yolu yeni askeri hamlelerden değil, işgal ve çatışma alanlarının sonlandırılmasından geçiyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html
abd
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/08/1076141827_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7493e7ff57adc510baddb66ba816e579.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
ortadoğu, abd, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), hizbullah, abd, i̇ran, i̇srail
ortadoğu, abd, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), hizbullah, abd, i̇ran, i̇srail
ABD-İran mutabakatı sonrası gözler İsrail’de: ‘Tel Aviv’in güvenlik söylemi inandırıcılığını yitirdi’
Özel
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, İsrail’in İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak göstermesinin gerçekçi olmadığını belirtti.
ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgesel dengeler yeniden şekillenirken, Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, İsrail’in İran’ın nükleer programını “varoluşsal tehdit” olarak göstermesinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Ayrıca İsrail'in İran’ın nükleer programı üzerinden yürüttüğü söylemin çifte standart içerdiğinin altını çizdi.
‘İran’ın nükleer programı üzerinden yürütülen söylem çifte standart içeriyor’
Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın nükleer silah geliştirmesi halinde İsrail’in güvenliğinin tehlikeye gireceği yönündeki açıklamalarını ve Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatın, Ortadoğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Ancak Oruç’a göre İsrail’in yıllardır dile getirdiği “İran nükleer tehdidi” söylemi artık bölgesel gerçekliklerle örtüşmüyor:
“Her şeyden önce İran’ın nükleer silaha sahip olma arayışının arka planına bakmak gerekmektedir. İran, İsrail’in sözde kendi güvenliğini sağlamak ve Arap ülkelerine karşı caydırıcılık oluşturmak için nükleer silaha sahip olması nedeniyle nükleer programını başlatmıştır. Yani bölgede zaten nükleer silaha sahip olarak statükoyu bozan bir ülke varken, başka bir ülkeyi de nükleer silaha sahip olma arayışında olmakla suçlamak en basitinden haksızlık ve çifte standart”
‘İsrail artık tehdit altında değil, bölgesel tehdit olarak görülüyor’
Oruç’a göre İsrail’in İran’ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak sunması günümüz şartlarında ikna edici bulunmuyor:
“İsrail’in 2003’te İran’ın nükleer programı ifşa olduktan sonra sürekli İran tehdidinden bahsetmesi artık bir retorik olarak görülmektedir. Kendi nükleer silaha sahip olan bir ülkenin başka bir ülkeyi eleştirme hakkı olmadığı gibi bu durum hukuki de değildir. Zira İran, İsrail’in aksine NPT’yi imzalamış olup, dini lideri tarafından verilen ve nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan bir fetva da hala yürürlüktedir. Hal böyleyken İsrail’in sürekli İran tehdidinden bahsetmesi hem inandırıcı hem de iyi niyetli değildir. Eğer bölgenin nükleer tehditten muaf tutulması isteniyorsa öncelikle İsrail’in nükleer silahtan arındırılması gerekmektedir. Ayrıca İsrail’in nükleer silah edinme arayışına girdiği tarih ile bugünkü bölge gerçekleri tamamen farklıdır. Bugün bölgede İsrail’e tehdit oluşturan herhangi bir ülke kalmadığı gibi artık İsrail bölge için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Dolayısıyla İsrail’in İran’ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak lanse etmesi gerçeklikten uzak ve kötü niyetlidir.”
‘İsrail’in Hizbullah gerekçesi de eskisi kadar güçlü değil’
İsrail’in ABD-İran mutabakatına yönelik mesafeli yaklaşımının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hizbullah tehdidi de Dış Politika Uzmanı Haydar Oruç tarafından tartışmalı bulunuyor:
“İsrail’in ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata karşı çıkmasının gerekçesi olarak Lübnan’daki Hizbullah tehdidini öne sürmesi de gerçekçi değildir. Zira İsrail’in 7 Ekim 2023’ten sonra bölgeye yönelik uygulamaya başladığı saldırgan politikalar neticesinde Hizbullah ziyadesiyle zayıflamış ve nerdeyse İsrail için hiçbir tehdit oluşturmayacak hale gelmiştir. Dolayısıyla İsrail, İran ve müttefiklerine yönelik mütecaviz bir adım atmadıkça ve Lübnan topraklarını işgal etmediği müddetçe zaten Hizbullah’ın İsrail’e yönelik bir saldırısı söz konusu olmayacağı için, İsrail’in sözde kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek için kendi saldırgan politikasından vazgeçmesi ve işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmesi gerekmekte.”
‘İsrail barış zeminini genişletecek adımlar atmazsa sırtını dayadığı sarsılmaz müttefiki ABD’nin desteğinden de mahrum kalacak’
Oruç’a göre bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının yolu yeni askeri hamlelerden değil, işgal ve çatışma alanlarının sonlandırılmasından geçiyor:
“İsrail’in etrafındaki devletlere saldırıp, topraklarını işgal ederken kendisine yönelik herhangi bir saldırı olmamasını isteme lüksü yoktur. Eğer İsrail Gazze’den çekilip, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki işgalini sonlandırırsa ve Lübnan ve Suriye’de işgal ettiği yerlerden çekilirse, sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu nedenle İsrail yönetiminden beklenen, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı bozması değil, bölgedeki barış zeminini genişletecek adımlar atmasıdır. Aksi takdirde İsrail’in bölgesel ve küresel izolasyonu artarak devam edecek ve sözde vaat edilmiş topraklar hezeyanlarıyla bölgedeki pek çok ülkenin toprağında gözü olan İsrail, şimdiye kadar sırtını dayadığı sarsılmaz müttefiki ABD’nin desteğinden de mahrum kalacaktır.”