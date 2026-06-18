ABD-İran mutabakatı sonrası gözler İsrail’de: ‘Tel Aviv’in güvenlik söylemi inandırıcılığını yitirdi’

“İsrail’in 2003’te İran’ın nükleer programı ifşa olduktan sonra sürekli İran tehdidinden bahsetmesi artık bir retorik olarak görülmektedir. Kendi nükleer silaha sahip olan bir ülkenin başka bir ülkeyi eleştirme hakkı olmadığı gibi bu durum hukuki de değildir. Zira İran, İsrail’in aksine NPT’yi imzalamış olup, dini lideri tarafından verilen ve nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan bir fetva da hala yürürlüktedir. Hal böyleyken İsrail’in sürekli İran tehdidinden bahsetmesi hem inandırıcı hem de iyi niyetli değildir. Eğer bölgenin nükleer tehditten muaf tutulması isteniyorsa öncelikle İsrail’in nükleer silahtan arındırılması gerekmektedir. Ayrıca İsrail’in nükleer silah edinme arayışına girdiği tarih ile bugünkü bölge gerçekleri tamamen farklıdır. Bugün bölgede İsrail’e tehdit oluşturan herhangi bir ülke kalmadığı gibi artık İsrail bölge için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Dolayısıyla İsrail’in İran’ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak lanse etmesi gerçeklikten uzak ve kötü niyetlidir.”