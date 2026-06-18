https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/skandal-karar-odessadaki-bir-tiyatro-rusca-kullandigi-gerekcesiyle-para-cezasina-carptirildi-1106606501.html

Skandal karar: Odessa'daki bir tiyatro, Rusça kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

Skandal karar: Odessa'daki bir tiyatro, Rusça kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Odessa kentindeki tiyatro, Rusça tabelalar kullanması, sosyal medya hesaplarında Rusça içerik paylaşması ve ziyaretçilerle Rusça iletişim kurulması nedeniyle... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:37+0300

2026-06-18T11:37+0300

2026-06-18T11:37+0300

yaşam

ukrayna

odessa

kiev

tiyatro

rusça

kültür

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/14/1064806707_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_78767ea2cb03663282bdcc46855cb351.jpg

Odessa şehrinde faaliyet gösteren Maski Tiyatrosu, Rusça tabelalar kullandığı ve sosyal medya hesaplarında Rusça içerikler paylaştığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.Ukrayna Devlet Dilinin Korunması Komiserliği Ofisi tarafından yapılan açıklamada, tiyatroda gerçekleştirilen denetimlerin ardından dört ayrı ihlal raporu hazırlandığı bildirildi. Yetkililer, incelemelerin tiyatronun dil kullanımına ilişkin şikayetler üzerine başlatıldığını belirtti.Rusça konuşma ve tabelalar i̇hlal sayıldıYayımlanan bilgilere göre, raporların hazırlanmasına neden olan ihlaller arasında tiyatro çalışanlarından birinin ziyaretçilerle Rusça konuşması, bina içerisinde Ukraynaca dışındaki dillerde hazırlanmış tabelaların bulunması ve sosyal medya hesaplarında Rusça paylaşımlara yer verilmesi bulunuyor.Yetkililer, söz konusu uygulamaların Ukrayna'nın resmi dil mevzuatına aykırı olduğunu savundu.Tiyatroya daha önce de ceza kesilmiştiKomiserlik Ofisi, Maski Tiyatrosu'nun daha önce de benzer gerekçelerle yaptırımla karşı karşıya kaldığını açıkladı.Açıklamada, Mart ayında gerçekleştirilen devlet denetiminin ardından tiyatroya toplam 17 bin Grivna (yaklaşık 380 dolar) para cezası verildiği belirtildi. Böylece kurum, son dönemde dil mevzuatı kapsamında yaptırıma uğrayan kültürel kuruluşlar arasına katıldı.Zelenskiy Rusçaya tanınan statüyü kaldırdıKarar, Ukrayna'da Rusçanın statüsüne ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bir dönemde geldi.Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, 12 Haziran'da Zelenskiy tarafından imzalanan yeni yasayla Rusçanın koruma altındaki diller listesinden çıkarıldığını duyurdu.Söz konusu düzenleme, Ukrayna'nın dil politikaları ve da skandal kararlar almayı sürdürdüğünün bir işareti olarak görülmüştü.Dil yasaları 2019'dan beri kademeli olarak sertleşiyorUkrayna'da dil politikalarına ilişkin tartışmalar özellikle 2014 yılından sonra yoğunlaştı. Kiev yönetimi, Rusya ile bağlantılı görülen birçok sembol, isim ve kamusal uygulamaya yönelik kapsamlı düzenlemeler hayata geçirdi.Bu kapsamda 2019 yılında kabul edilen "Ukrayna Dilinin Devlet Dili Olarak İşlevini Sağlama Hakkında Yasa", kamusal yaşamın büyük bölümünde Ukraynaca kullanımını zorunlu hale getirdi. Eğitimden kamu hizmetlerine, kültürel etkinliklerden ticari faaliyetlere kadar birçok alanda Ukraynaca kullanımının teşvik edilmesi ve denetlenmesi öngörüldü.Kültürel alanda yeni tartışmaMaski Tiyatrosu'na verilen ceza, Ukrayna'da güvenlik politikaları ile kültürel ve dilsel haklar arasındaki dengeye ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.Kararın, özellikle Rusça konuşan nüfusun yoğun olduğu Odessa gibi kentlerde yeni tartışmalara yol açabileceği değerlendirilirken, Kiev yönetimi ise uygulamanın devlet dilinin korunmasına yönelik yasal yükümlülüklerin bir parçası olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/aspendosta-onemli-kesif--aspendos-nehir-tanrisi-genc-eurymedonun-mozaigi-bulundu-1106605503.html

ukrayna

odessa

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, odessa, kiev, tiyatro, rusça, kültür