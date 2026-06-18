https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/aspendosta-onemli-kesif--aspendos-nehir-tanrisi-genc-eurymedonun-mozaigi-bulundu-1106605503.html

Aspendos'ta önemli keşif: Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon'un mozaiği bulundu

Aspendos'ta önemli keşif: Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon'un mozaiği bulundu

Sputnik Türkiye

Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:01+0300

2026-06-18T11:01+0300

2026-06-18T11:01+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

tarihi eser

aspendos

mozaik

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Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında mozaik sanatında oldukça sınırlı sayıda örneğine rastlanan bir nehir tanrısı betimlemesi gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatro Caddesi’nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde yer alan ve kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen “Genç Eurymedon” tasviri büyük heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaiğin bilimsen açıdan büyük önem taşıdığını belirtti. Kente hayat veren Eurymedon Nehri'ni simgeliyorBakan Ersoy, sosyal medya hesabından duyurduğu buluntuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:“Aspendos’ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi’nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen “Genç Eurymedon” tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos’un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”Milattan önce 3'üncü yüzyıla dayanıyorAspendos Akropolisi ile Tiyatro’yu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi’nin Doğu Meydanı’nda yürütülen çalışmalarda, meydan ile Doğu Sur Duvarları arasında yaklaşık 6 x 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre yapının milattan sonra 3’üncü yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6 x 7,50 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda da devam ettiği anlaşıldı. Yapının, milattan sonra 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekânlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda söz konusu figür, Aspendos’a hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen “Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon” olarak tanımlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/tarihin-akisini-degistirmisti-buyuk-iskenderin-ilk-buyuk-zaferini-kazandigi-granikos-savas-alani-1106333745.html

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mehmet nuri ersoy, tarihi eser, aspendos, mozaik