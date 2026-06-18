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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rusya-ve-asean-ulkeleri-stratejik-ortaklik-eylem-planini-kabul-etti-1106615035.html
Rusya ve ASEAN ülkeleri stratejik ortaklık eylem planını kabul etti
Rusya ve ASEAN ülkeleri stratejik ortaklık eylem planını kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Kazan'da düzenlenen zirvede 2026-2030 yıllarını kapsayan kapsamlı bir... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yıl dönümü vesilesiyle Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen tarihi zirveden stratejik ortaklık kararı çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ASEAN liderleri, önümüzdeki 5 yılı kapsayan (2026-2030) kapsamlı bir eylem planına imza attı.Çok yönlü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiZirve sonrası yayımlanan ‘Rusya-ASEAN: Çeşitlilikte Birlik - Birlikte 35 Yıl’ başlıklı deklarasyonda, tarafların çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini daha da ileriye taşımak amacıyla bu eylem planını onayladığı belirtildi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, onaylanan belgede siyaset, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım, tarım, bilim ve teknoloji gibi birçok kritik alanda atılacak somut adımlar yer alıyor.Küresel konularda ortak duruşYayımlanan deklarasyonla birlikte Rusya ve ASEAN ülkeleri, uluslararası meselelere yönelik yaklaşımlarını ve gelecekteki işbirliği rotalarınısabitledi. Taraflar;Liderler, ana deklarasyon ve eylem planının yanı sıra kültür ve enerji alanlarında işbirliğini öngören iki ortak bildiriye daha imza attı.Moskova ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yılına ithaf edilen zirve, 17-19 Haziran tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştiriliyor. 1967 yılında kurulan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN); Brunei, Doğu Timor, Vietnam, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Filipinler olmak üzere 11 üye ülkeden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-asean-zirvesinde-konustu-iliskilerimiz-bolgede-denge-unsuru-1106605995.html
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rusya, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), kazan, i̇şbirliği, vladimir putin, yuriy uşakov
rusya, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), kazan, i̇şbirliği, vladimir putin, yuriy uşakov

Rusya ve ASEAN ülkeleri stratejik ortaklık eylem planını kabul etti

14:56 18.06.2026
© Sputnik / Sergey BobılevKazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN zirvesinin genel oturumun
Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN zirvesinin genel oturumun - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri, Kazan'da düzenlenen zirvede 2026-2030 yıllarını kapsayan kapsamlı bir stratejik ortaklık eylem planını kabul etti.
Rusya ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yıl dönümü vesilesiyle Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen tarihi zirveden stratejik ortaklık kararı çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ASEAN liderleri, önümüzdeki 5 yılı kapsayan (2026-2030) kapsamlı bir eylem planına imza attı.

Çok yönlü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği

Zirve sonrası yayımlanan ‘Rusya-ASEAN: Çeşitlilikte Birlik - Birlikte 35 Yıl’ başlıklı deklarasyonda, tarafların çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini daha da ileriye taşımak amacıyla bu eylem planını onayladığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, onaylanan belgede siyaset, güvenlik, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım, tarım, bilim ve teknoloji gibi birçok kritik alanda atılacak somut adımlar yer alıyor.

Küresel konularda ortak duruş

Yayımlanan deklarasyonla birlikte Rusya ve ASEAN ülkeleri, uluslararası meselelere yönelik yaklaşımlarını ve gelecekteki işbirliği rotalarınısabitledi. Taraflar;
Enerji ve ekonomi alanındaki bağları genişletme,
Güvenlik konularındaki diyaloğu güçlendirme,
Üst düzey temasları sürdürerek dostane ilişkileri teşvik etme,
Denizcilik alanındaki iş birliğini geliştirme konularında mutabakata vardı.
Liderler, ana deklarasyon ve eylem planının yanı sıra kültür ve enerji alanlarında işbirliğini öngören iki ortak bildiriye daha imza attı.
Moskova ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 35. yılına ithaf edilen zirve, 17-19 Haziran tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştiriliyor. 1967 yılında kurulan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN); Brunei, Doğu Timor, Vietnam, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Filipinler olmak üzere 11 üye ülkeden oluşuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN zirvesinin genel oturumunda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’
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