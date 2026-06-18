https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-asean-zirvesinde-konustu-iliskilerimiz-bolgede-denge-unsuru-1106605995.html
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Moskova ve birlik arasındaki stratejik ortaklığın küresel jeopolitik... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T11:20+0300
2026-06-18T11:20+0300
2026-06-18T11:18+0300
dünya
rusya
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
vladimir putin
tataristan
kazan
ferdinand marcos jr
yuriy uşakov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106605837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d75bd3ad6d31c9d116d064258a292a01.jpg
Rusya ile Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 35. yılı vesilesiyle düzenlenen jübile zirvesinin genel kurul toplantısı, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da başladı. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.‘Jeopolitik türbülansa karşı istikrar faktörü’Zirveye katılan tüm ASEAN delegasyon başkanlarına hitap eden Putin, Moskova ile birlik arasındaki bağların “stratejik ortaklık” düzeyinde olduğunu vurguladı. Mevcut küresel gelişmelere dikkat çeken Rus lider, şu ifadeleri kullandı:ASEAN’ın sadece bölgede değil, dünya genelinde yüksek bir prestije sahip olduğunu belirten Putin, örgütün uluslararası hukuk normlarına ve karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı yapısıyla zamanın sınamalarından başarıyla geçtiğini ifade etti.Yoğun diplomasi trafiği ve entegrasyon süreçleriZirve kapsamında liderlerin, güncel bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra Rusya-ASEAN ortaklığının geleceğini masaya yatırmaları bekleniyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığı bilgiye göre, görüşmelerin ardından taraflar arasında 4 işbirliği belgesi imzalanacak.Zirvenin ‘çalışma kahvaltısı’ formatında gerçekleştirilecek ikinci oturumunda da Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçleri ele alınacak. Bu bölümde Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katırın, Rusya-ASEAN İş Forumu’nun sonuçlarına ilişkin bir sunum yapacak.Resmi programın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ortak bir basın açıklaması düzenleyecek. Putin, zirve marjında ikili görüşmelerine devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovaya-yonelik-son-2-yilin-en-buyuk-iha-saldirisi-puskurtuldu-1106603778.html
rusya
tataristan
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106605837_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_9a78d09642ac1f64b073d2e277039431.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), vladimir putin, tataristan, kazan, ferdinand marcos jr, yuriy uşakov
rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), vladimir putin, tataristan, kazan, ferdinand marcos jr, yuriy uşakov
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Moskova ve birlik arasındaki stratejik ortaklığın küresel jeopolitik türbülans döneminde Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir istikrar faktörü olduğunu belirtti.
Rusya ile Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 35. yılı vesilesiyle düzenlenen jübile zirvesinin genel kurul toplantısı, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da başladı. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.
‘Jeopolitik türbülansa karşı istikrar faktörü’
Zirveye katılan tüm ASEAN delegasyon başkanlarına hitap eden Putin, Moskova ile birlik arasındaki bağların “stratejik ortaklık” düzeyinde olduğunu vurguladı. Mevcut küresel gelişmelere dikkat çeken Rus lider, şu ifadeleri kullandı:
“Rusya-ASEAN ilişkileri, küresel jeopolitik türbülans koşullarında Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir istikrar faktörü. Bu ortaklık, dengeli bir güvenlik mimarisinin oluşmasına, eşit ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin gelişmesine katkı sağlıyor.”
ASEAN’ın sadece bölgede değil, dünya genelinde yüksek bir prestije sahip olduğunu belirten Putin, örgütün uluslararası hukuk normlarına ve karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı yapısıyla zamanın sınamalarından başarıyla geçtiğini ifade etti.
Yoğun diplomasi trafiği ve entegrasyon süreçleri
Zirve kapsamında liderlerin, güncel bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra Rusya-ASEAN ortaklığının geleceğini masaya yatırmaları bekleniyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığı bilgiye göre, görüşmelerin ardından taraflar arasında 4 işbirliği belgesi imzalanacak.
Zirvenin ‘çalışma kahvaltısı’ formatında gerçekleştirilecek ikinci oturumunda da Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçleri ele alınacak. Bu bölümde Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katırın, Rusya-ASEAN İş Forumu’nun sonuçlarına ilişkin bir sunum yapacak.
Resmi programın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ortak bir basın açıklaması düzenleyecek. Putin, zirve marjında ikili görüşmelerine devam edecek.