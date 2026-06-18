https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-asean-zirvesinde-konustu-iliskilerimiz-bolgede-denge-unsuru-1106605995.html

Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’

Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde konuştu: ‘İlişkilerimiz bölgede denge unsuru’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Moskova ve birlik arasındaki stratejik ortaklığın küresel jeopolitik... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T11:20+0300

2026-06-18T11:20+0300

2026-06-18T11:18+0300

dünya

rusya

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

vladimir putin

tataristan

kazan

ferdinand marcos jr

yuriy uşakov

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Rusya ile Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) arasındaki ilişkilerin 35. yılı vesilesiyle düzenlenen jübile zirvesinin genel kurul toplantısı, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da başladı. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.‘Jeopolitik türbülansa karşı istikrar faktörü’Zirveye katılan tüm ASEAN delegasyon başkanlarına hitap eden Putin, Moskova ile birlik arasındaki bağların “stratejik ortaklık” düzeyinde olduğunu vurguladı. Mevcut küresel gelişmelere dikkat çeken Rus lider, şu ifadeleri kullandı:ASEAN’ın sadece bölgede değil, dünya genelinde yüksek bir prestije sahip olduğunu belirten Putin, örgütün uluslararası hukuk normlarına ve karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı yapısıyla zamanın sınamalarından başarıyla geçtiğini ifade etti.Yoğun diplomasi trafiği ve entegrasyon süreçleriZirve kapsamında liderlerin, güncel bölgesel ve küresel sorunların yanı sıra Rusya-ASEAN ortaklığının geleceğini masaya yatırmaları bekleniyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov’un aktardığı bilgiye göre, görüşmelerin ardından taraflar arasında 4 işbirliği belgesi imzalanacak.Zirvenin ‘çalışma kahvaltısı’ formatında gerçekleştirilecek ikinci oturumunda da Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçleri ele alınacak. Bu bölümde Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katırın, Rusya-ASEAN İş Forumu’nun sonuçlarına ilişkin bir sunum yapacak.Resmi programın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ortak bir basın açıklaması düzenleyecek. Putin, zirve marjında ikili görüşmelerine devam edecek.

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rusya, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), vladimir putin, tataristan, kazan, ferdinand marcos jr, yuriy uşakov