https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-992-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1106612006.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 992 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 992 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın çeşitli bölgelerinde son bir günde 992 düşman İHA’sını engellediğini bildiren Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:03+0300
2026-06-18T13:03+0300
2026-06-18T13:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 992 insansız hava aracını (İHA), 10 güdümlü uçak bombasını, 4 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini düşürdüğü bildirildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ray-Aleksandrovkayerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri son bir gün içerisinde kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı asker yığınaklarının olduğu 142 noktayı bombaladı.Son bir gün içerisinde 1.360 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve 4 zırhlı savaş aracı imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 992 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın çeşitli bölgelerinde son bir günde 992 düşman İHA’sını engellediğini bildiren Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus hava savunma güçlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 992 insansız hava aracını (İHA), 10 güdümlü uçak bombasını, 4 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini düşürdüğü bildirildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, kararlı eylemler sonucu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ray-Aleksandrovkayerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri son bir gün içerisinde kara, hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı asker yığınaklarının olduğu 142 noktayı bombaladı.
Son bir gün içerisinde 1.360 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve 4 zırhlı savaş aracı imha edildi.