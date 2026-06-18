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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rus-ordusundan-kiev-rejimine-misilleme-ukraynanin-enerji-altyapisi-ve-askeri-tesisleri-vuruldu-1106601104.html
Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu
Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T09:29+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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misilleme
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.Stratejik tesisler vurulduOperasyonda kara ve hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.Başarıyla imha edilen kritik tesisler arasında şunlar yer alıyor:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovada-yonelik-yogun-iha-saldirisi-180-kadar-hava-hedefi-dusuruldu-1106599955.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, misilleme
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, misilleme

Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu

09:29 18.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Stratejik tesisler vuruldu

Operasyonda kara ve hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.
Başarıyla imha edilen kritik tesisler arasında şunlar yer alıyor:
Kiev Bölgesi: Ukrayna ordusunun lojistik ikmalini kesintiye uğratmak amacıyla, Borispol-2yerleşim biriminde bulunan büyük bir akaryakıt ve madeni yağ deposu havaya uçuruldu.
Poltava Bölgesi: Ukrayna askeri unsurlarının yakıt ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip Zaturino Petrol Rafinerisiağır darbelerle vurularak devre dışı bırakıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
İHA motoruna ait bir parça - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü
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