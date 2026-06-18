https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rus-ordusundan-kiev-rejimine-misilleme-ukraynanin-enerji-altyapisi-ve-askeri-tesisleri-vuruldu-1106601104.html

Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu

Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T09:29+0300

2026-06-18T09:29+0300

2026-06-18T09:27+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.Stratejik tesisler vurulduOperasyonda kara ve hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.Başarıyla imha edilen kritik tesisler arasında şunlar yer alıyor:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovada-yonelik-yogun-iha-saldirisi-180-kadar-hava-hedefi-dusuruldu-1106599955.html

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