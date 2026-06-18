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Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu
Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.Stratejik tesisler vurulduOperasyonda kara ve hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.Başarıyla imha edilen kritik tesisler arasında şunlar yer alıyor:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovada-yonelik-yogun-iha-saldirisi-180-kadar-hava-hedefi-dusuruldu-1106599955.html
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Rus ordusundan Kiev rejimine misilleme: Ukrayna'nın enerji altyapısı ve askeri tesisleri vuruldu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'nın yakıt ve enerji komplekslerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri lojistik ihtiyaçları için kullanılan kritik yakıt ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Stratejik tesisler vuruldu
Operasyonda kara ve hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin yanı sıra uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) etkin bir şekilde kullanıldı. Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, belirlenen tüm stratejik hedefler tam isabetle imha edildi.
Başarıyla imha edilen kritik tesisler arasında şunlar yer alıyor:
Kiev Bölgesi:
Ukrayna ordusunun lojistik ikmalini kesintiye uğratmak amacıyla, Borispol-2
yerleşim biriminde bulunan büyük bir akaryakıt ve madeni yağ deposu
havaya uçuruldu.
Poltava Bölgesi:
Ukrayna askeri unsurlarının yakıt ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip Zaturino Petrol Rafinerisi
ağır darbelerle vurularak devre dışı bırakıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in terör eylemlerine karşı askeri hedeflere yönelik bu tür nokta atışı misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.