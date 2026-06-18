https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovada-yonelik-yogun-iha-saldirisi-180-kadar-hava-hedefi-dusuruldu-1106599955.html
Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü
Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik yoğun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T09:03+0300
2026-06-18T09:03+0300
2026-06-18T09:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
moskova
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106530295_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_aca7998ca3c573616c0b8141f2684fea.jpg
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplamda 180'e yakın insansız hava aracı düşürüldü. Hava savunma sistemlerinin çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Moskova bölgesine yönelik düzenlenen bu kitlesel saldırıda, bazı İHA'ların hedeflerine ulaştığı bildirildi. Sobyanin, birkaç İHA’nın bir petrol rafinerisine isabet ettiğini ve yetkililerin saldırının etkilerini ortadan kaldırmak için acil önlemler aldığını belirtti.Saldırı kentin birçok noktasında hasara neden oldu:Saldırılar nedeniyle Moskova genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Moskova Çevre Yolu'nun (MKAD) güneydoğu kesimi, Novoryazanskoye Otoyolu'nun bazı bölümleri, Verhniye Polya ve Kapotnya caddelerinde trafik geçici olarak durdurulurken, Çaginskaya Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.Ayrıca Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulanırken, Jukovski Havalimanı'ndaki kısıtlamaların halen devam ettiği öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından bu saate kadar 555'den fazla İHA'nın engellendiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/dmitriyev-abd-heyetinin-rusya-ziyareti-yakin-zamanda-gerceklesecek-1106593204.html
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106530295_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e2c818d3f821d9d0b5f4a98aebe414cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, moskova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, moskova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü
09:03 18.06.2026 (güncellendi: 09:11 18.06.2026)
Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik yoğun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma sistemlerinin kente yaklaşmakta olan yaklaşık 180 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplamda 180'e yakın insansız hava aracı düşürüldü. Hava savunma sistemlerinin çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Moskova bölgesine yönelik düzenlenen bu kitlesel saldırıda, bazı İHA'ların hedeflerine ulaştığı bildirildi. Sobyanin, birkaç İHA’nın bir petrol rafinerisine isabet ettiğini ve yetkililerin saldırının etkilerini ortadan kaldırmak için acil önlemler aldığını belirtti.
Saldırı kentin birçok noktasında hasara neden oldu:
Sadovod Ticaret Merkezi:
Düşürülen İHA'lardan birinin parçaları ticaret merkezinin alanına düştü. Hafif hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı bildirildi.
Elektrostal:
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un aktardığına göre, bir müstakil evin çatısına İHA parçalarının düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Jukovski ve Lyubertsi:
Jukovski'de bir İHA çok katlı bir konuta isabet etti. Lyubertsi'de ise bir spor merkezi ile sanayi bölgesindeki bir tesis hasar gördü; "Belaya Dacha" alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı.
Çehov ve Pavlovski Posad:
Bu bölgelerdeki müstakil evlerde hasar meydana gelirken, Kryukovo köyünde İHA parçaları bazı yazlık evlerin bahçelerine düştü. İlk belirlemelere göre bu noktalarda yaralanan olmadı.
Saldırılar nedeniyle Moskova genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Moskova Çevre Yolu'nun (MKAD) güneydoğu kesimi, Novoryazanskoye Otoyolu'nun bazı bölümleri, Verhniye Polya ve Kapotnya caddelerinde trafik geçici olarak durdurulurken, Çaginskaya Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.
Ayrıca Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulanırken, Jukovski Havalimanı'ndaki kısıtlamaların halen devam ettiği öğrenildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından bu saate kadar 555'den fazla İHA'nın engellendiğini duyurdu.