https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovada-yonelik-yogun-iha-saldirisi-180-kadar-hava-hedefi-dusuruldu-1106599955.html

Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü

Moskova’da yönelik yoğun İHA saldırısı: 180 kadar hava hedefi düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik yoğun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T09:03+0300

2026-06-18T09:03+0300

2026-06-18T09:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplamda 180'e yakın insansız hava aracı düşürüldü. Hava savunma sistemlerinin çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Moskova bölgesine yönelik düzenlenen bu kitlesel saldırıda, bazı İHA'ların hedeflerine ulaştığı bildirildi. Sobyanin, birkaç İHA’nın bir petrol rafinerisine isabet ettiğini ve yetkililerin saldırının etkilerini ortadan kaldırmak için acil önlemler aldığını belirtti.Saldırı kentin birçok noktasında hasara neden oldu:Saldırılar nedeniyle Moskova genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Moskova Çevre Yolu'nun (MKAD) güneydoğu kesimi, Novoryazanskoye Otoyolu'nun bazı bölümleri, Verhniye Polya ve Kapotnya caddelerinde trafik geçici olarak durdurulurken, Çaginskaya Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.Ayrıca Domodedovo, Vnukovo ve Şeremetyevo havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulanırken, Jukovski Havalimanı'ndaki kısıtlamaların halen devam ettiği öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde gece yarısından bu saate kadar 555'den fazla İHA'nın engellendiğini duyurdu.

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rusya, moskova, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)