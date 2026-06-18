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Rekabet Kurulu ünlü içecek firması hakkında kararını verdi: Satış dolaplarında rakip markalara daha çok alan verilecek
Rekabet Kurulu ünlü içecek firması hakkında kararını verdi: Satış dolaplarında rakip markalara daha çok alan verilecek
Sputnik Türkiye
Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T14:21+0300
2026-06-18T14:21+0300
ekonomi̇
coca-cola
rekabet kurulu
satış
satış fiyatı
raf
rekabet
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Coca-Cola’nın satış noktalarındaki dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, rakip markalara ayrılan alanın artırılarak yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Düzenlemeyle birlikte eğer rakip yoksa o alan boş bırakılacak, satış noktaları tek markaya bağımlı kalmayacak. Rakip ürün satmama şartı ortadan kalkıyorRekabet Haber'de yer alan habere göre, Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldı. Satış noktaları artık tek bir markaya bağımlı kalmayacak, rakiplerin bulunurluğu artacak. Esnaf tüketiciye yok demeyecek, o alana hangi ürünü koymak isterse o ürünü koyacak.Coca Cola buna karışmayacak. Üstelik satış noktalarına dolap verilmesi; tabela, tente ve raf destekleri de ürün alım şartına bağlanmayacak. Bu yeni dönem, özellikle yerel üreticilerin dolaplarda yer bulması ve esnafın ürün çeşitliliğini artırması için de tarihi bir fırsat sunacak.Yeni düzenlemeyle bakkal, büfe, market ve restoranlar artık Coca-Cola’dan destek almak için zorunlu ürün kotasını doldurmak zorunda kalmayacak. Bu destekler rakip ürün satmama şartına bağlanamayacak. Rakip yoksa boş kalacakSoğutucularda rakiplere ayrılan yüzde 35’lik bölüm, dikey bir separatör ve etiketlerle ayrılacak. Satış noktasında rakip ürün bulunmaması halinde ise bu bölüm boş bırakılacak. Coca-Cola bu alana kendi ürününü koyarak alanı işgal edemeyecek. Her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacakUlusal ve yerel rakipler, kendilerine ayrılan bu bölümde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek. Rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek hiçbir kaplama ya da benzeri materyal kullanılamayacak. Yeni düzenleme; bakkal, market, büfe, kafe ve restoranlardaki her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacak. Kurala uymayan satış noktaları uyarılarak, ihlalin sürmesi halinde Coca-Cola tarafından yapılan ürün sevkiyatında kademeli azaltıma gidilecek.Bayilere sağlanan indirimler, ürün kategorileri arasında bağlantı kurulmadan objektif kriterlere göre belirlenecek. Su ve sodada bedelsiz ürün verilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-icecek-markasina-sorusturma-acildi-1096921280.html
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coca-cola, rekabet kurulu, satış, satış fiyatı, raf, rekabet, rekabet kurumu
coca-cola, rekabet kurulu, satış, satış fiyatı, raf, rekabet, rekabet kurumu

Rekabet Kurulu ünlü içecek firması hakkında kararını verdi: Satış dolaplarında rakip markalara daha çok alan verilecek

14:21 18.06.2026
© AAKola
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı duyuruldu.
Coca-Cola’nın satış noktalarındaki dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, rakip markalara ayrılan alanın artırılarak yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Düzenlemeyle birlikte eğer rakip yoksa o alan boş bırakılacak, satış noktaları tek markaya bağımlı kalmayacak.

Rakip ürün satmama şartı ortadan kalkıyor

Rekabet Haber'de yer alan habere göre, Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldı. Satış noktaları artık tek bir markaya bağımlı kalmayacak, rakiplerin bulunurluğu artacak. Esnaf tüketiciye yok demeyecek, o alana hangi ürünü koymak isterse o ürünü koyacak.
Coca Cola buna karışmayacak. Üstelik satış noktalarına dolap verilmesi; tabela, tente ve raf destekleri de ürün alım şartına bağlanmayacak. Bu yeni dönem, özellikle yerel üreticilerin dolaplarda yer bulması ve esnafın ürün çeşitliliğini artırması için de tarihi bir fırsat sunacak.
Yeni düzenlemeyle bakkal, büfe, market ve restoranlar artık Coca-Cola’dan destek almak için zorunlu ürün kotasını doldurmak zorunda kalmayacak. Bu destekler rakip ürün satmama şartına bağlanamayacak.

Rakip yoksa boş kalacak

Soğutucularda rakiplere ayrılan yüzde 35’lik bölüm, dikey bir separatör ve etiketlerle ayrılacak. Satış noktasında rakip ürün bulunmaması halinde ise bu bölüm boş bırakılacak. Coca-Cola bu alana kendi ürününü koyarak alanı işgal edemeyecek.

Her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacak

Ulusal ve yerel rakipler, kendilerine ayrılan bu bölümde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek. Rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek hiçbir kaplama ya da benzeri materyal kullanılamayacak. Yeni düzenleme; bakkal, market, büfe, kafe ve restoranlardaki her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacak. Kurala uymayan satış noktaları uyarılarak, ihlalin sürmesi halinde Coca-Cola tarafından yapılan ürün sevkiyatında kademeli azaltıma gidilecek.
Bayilere sağlanan indirimler, ürün kategorileri arasında bağlantı kurulmadan objektif kriterlere göre belirlenecek. Su ve sodada bedelsiz ürün verilmeyecek.
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı
10 Haziran 2025, 18:52
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