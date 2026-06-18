https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rekabet-kurulu-unlu-icecek-firmasi-hakkinda-kararini-verdi-satis-dolaplarinda-rakip-markalara-daha-1106613927.html

Rekabet Kurulu ünlü içecek firması hakkında kararını verdi: Satış dolaplarında rakip markalara daha çok alan verilecek

Rekabet Kurulu ünlü içecek firması hakkında kararını verdi: Satış dolaplarında rakip markalara daha çok alan verilecek

Sputnik Türkiye

Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T14:21+0300

2026-06-18T14:21+0300

2026-06-18T14:21+0300

ekonomi̇

coca-cola

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satış

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Coca-Cola’nın satış noktalarındaki dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, rakip markalara ayrılan alanın artırılarak yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı belirtildi. Düzenlemeyle birlikte eğer rakip yoksa o alan boş bırakılacak, satış noktaları tek markaya bağımlı kalmayacak. Rakip ürün satmama şartı ortadan kalkıyorRekabet Haber'de yer alan habere göre, Coca-Cola’nın dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, satış noktalarında rakip markalara ayrılan alanın yüzde 35 seviyesine çıkarıldı. Satış noktaları artık tek bir markaya bağımlı kalmayacak, rakiplerin bulunurluğu artacak. Esnaf tüketiciye yok demeyecek, o alana hangi ürünü koymak isterse o ürünü koyacak.Coca Cola buna karışmayacak. Üstelik satış noktalarına dolap verilmesi; tabela, tente ve raf destekleri de ürün alım şartına bağlanmayacak. Bu yeni dönem, özellikle yerel üreticilerin dolaplarda yer bulması ve esnafın ürün çeşitliliğini artırması için de tarihi bir fırsat sunacak.Yeni düzenlemeyle bakkal, büfe, market ve restoranlar artık Coca-Cola’dan destek almak için zorunlu ürün kotasını doldurmak zorunda kalmayacak. Bu destekler rakip ürün satmama şartına bağlanamayacak. Rakip yoksa boş kalacakSoğutucularda rakiplere ayrılan yüzde 35’lik bölüm, dikey bir separatör ve etiketlerle ayrılacak. Satış noktasında rakip ürün bulunmaması halinde ise bu bölüm boş bırakılacak. Coca-Cola bu alana kendi ürününü koyarak alanı işgal edemeyecek. Her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacakUlusal ve yerel rakipler, kendilerine ayrılan bu bölümde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek. Rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek hiçbir kaplama ya da benzeri materyal kullanılamayacak. Yeni düzenleme; bakkal, market, büfe, kafe ve restoranlardaki her bir dolap için ayrı ayrı uygulanacak. Kurala uymayan satış noktaları uyarılarak, ihlalin sürmesi halinde Coca-Cola tarafından yapılan ürün sevkiyatında kademeli azaltıma gidilecek.Bayilere sağlanan indirimler, ürün kategorileri arasında bağlantı kurulmadan objektif kriterlere göre belirlenecek. Su ve sodada bedelsiz ürün verilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-icecek-markasina-sorusturma-acildi-1096921280.html

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