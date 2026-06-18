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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovaya-yonelik-son-2-yilin-en-buyuk-iha-saldirisi-puskurtuldu-1106603778.html
Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü
Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik bugün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, son iki yılın en yoğun saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T10:41+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
moskova
sergey sobyanin
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamaları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana kente yaklaşmakta olan yaklaşık 194 İHA’yı havada imha etti.Sobyanin, hava savunma unsurlarının teyakkuz halinde olduğunu ve hava sahasını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.Düşmanın tüm girişimleri başarısız olduBu son saldırı, Kiev rejiminin daha önce Moskova'yı hedef alan tüm yoğun bombardıman girişimlerini geride bıraktı. Geçmiş dönemdeki saldırı istatistikleri, Rus savunma sistemlerinin artan gücünü ve verimliliğini gözler önüne seriyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rus-ordusundan-kiev-rejimine-misilleme-ukraynanin-enerji-altyapisi-ve-askeri-tesisleri-vuruldu-1106601104.html
rusya
moskova
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rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, hava savunma
rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, hava savunma

Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü

10:41 18.06.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik bugün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, son iki yılın en yoğun saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamaları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana kente yaklaşmakta olan yaklaşık 194 İHA’yı havada imha etti.
Sobyanin, hava savunma unsurlarının teyakkuz halinde olduğunu ve hava sahasını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Düşmanın tüm girişimleri başarısız oldu

Bu son saldırı, Kiev rejiminin daha önce Moskova'yı hedef alan tüm yoğun bombardıman girişimlerini geride bıraktı. Geçmiş dönemdeki saldırı istatistikleri, Rus savunma sistemlerinin artan gücünü ve verimliliğini gözler önüne seriyor:
17 Mayıs: Düşman 81 İHA ile saldırmış, tamamı engellenmişti.
11 Haziran: Başkente yönlendirilen 78 İHA havada imha edilmişti.
Mart dönemi: Mart ayında üç gün içinde düzenlenen yoğun saldırılarda (14 Mart'ta 65, 15 Mart'ta 54, 16 Mart'ta 42 İHA) düşman unsurları şehre yaklaştırılmadan düşürülmüştü.
Geçen yıl: 11 Mart 2025 tarihinde “en büyük saldırı” olarak kayda geçen operasyonda 74 İHA düşürülmüştü.
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