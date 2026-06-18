https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/moskovaya-yonelik-son-2-yilin-en-buyuk-iha-saldirisi-puskurtuldu-1106603778.html

Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü

Moskova'ya yönelik son 2 yılın en büyük İHA saldırısı püskürtüldü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova'ya yönelik bugün düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, son iki yılın en yoğun saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T10:41+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

moskova

sergey sobyanin

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in açıklamaları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma sistemleri gece yarısından bu yana kente yaklaşmakta olan yaklaşık 194 İHA’yı havada imha etti.Sobyanin, hava savunma unsurlarının teyakkuz halinde olduğunu ve hava sahasını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.Düşmanın tüm girişimleri başarısız olduBu son saldırı, Kiev rejiminin daha önce Moskova'yı hedef alan tüm yoğun bombardıman girişimlerini geride bıraktı. Geçmiş dönemdeki saldırı istatistikleri, Rus savunma sistemlerinin artan gücünü ve verimliliğini gözler önüne seriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rus-ordusundan-kiev-rejimine-misilleme-ukraynanin-enerji-altyapisi-ve-askeri-tesisleri-vuruldu-1106601104.html

rusya

moskova

ukrayna

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rusya, moskova, sergey sobyanin, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, hava savunma