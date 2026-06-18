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Pakistan Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı
Pakistan Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı
Sputnik Türkiye
Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak.Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek.Hava sahası yasağı, 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-serifle-bir-telefon-gorusmesi-yapti-1106048974.html
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pakistan, hindistan
pakistan, hindistan

Pakistan Hindistan'a uyguladığı hava sahası yasağını uzattı

10:19 18.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Pakistan, Hindistan'a uyguladığı hava sahası kısıtlamalarını 24 Temmuz'a kadar uzatma kararı aldı.
Pakistan Havaalanları Yönetimi (PAA), Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.
Buna göre Pakistan hava sahası, Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak.
Ayrıca Hindistan hava yolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek.
Hava sahası yasağı, 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.
Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı.
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