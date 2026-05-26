Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı

2026-05-26, Sputnik Türkiye

2026-05-26T20:48+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye ve Pakistan’ın, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve barışla istikrarın sağlanması amacıyla ortak çaba gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen arabuluculuk girişimlerinin önemli olduğunu vurguladı.Liderlerin ayrıca müzakerelerin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Şerif’in ve Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik ettiği bildirildi.

