Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T20:52+0300
20:48 26.05.2026 (güncellendi: 20:52 26.05.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye ve Pakistan’ın, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve barışla istikrarın sağlanması amacıyla ortak çaba gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen arabuluculuk girişimlerinin önemli olduğunu vurguladı.
Liderlerin ayrıca müzakerelerin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Şerif’in ve Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik ettiği bildirildi.