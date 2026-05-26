İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T20:48+0300
2026-05-26T20:52+0300
20:48 26.05.2026 (güncellendi: 20:52 26.05.2026)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı XErdoğan - Şerif
Erdoğan - Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye ve Pakistan’ın, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve barışla istikrarın sağlanması amacıyla ortak çaba gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen arabuluculuk girişimlerinin önemli olduğunu vurguladı.
Liderlerin ayrıca müzakerelerin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Şerif’in ve Pakistan halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik ettiği bildirildi.
Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesi: İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına inanıyorum
