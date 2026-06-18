https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ogretmen-fatma-nur-celiki-olduren-lise-ogrencisine-375-yil-hapis-cezasi-1106618486.html
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren lise öğrencisine 37.5 yıl hapis cezası
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren lise öğrencisine 37.5 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T16:17+0300
2026-06-18T16:17+0300
2026-06-18T16:17+0300
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Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, 2 öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Lise öğrencisi 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yaşı küçük olduğu için cezası indirildiAnadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.Celse arasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretmen Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle sanığın "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.Mahkeme, sanık F.S.B'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/okuldaki-saldirida-hayatini-kaybetmisti-fatma-nur-celik-ogretmeni-olduren-sanik-ilk-kez-hakim-1105259602.html
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fatma nur çelik, öğretmen
fatma nur çelik, öğretmen
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren lise öğrencisine 37.5 yıl hapis cezası
İstanbul'da lisede öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren, iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, 2 öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi F.S.B. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Lise öğrencisi 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yaşı küçük olduğu için cezası indirildi
Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı.
Celse arasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık F.S.B'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretmen Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle sanığın "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
Mahkeme, sanık F.S.B'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.