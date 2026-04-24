İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/okuldaki-saldirida-hayatini-kaybetmisti-fatma-nur-celik-ogretmeni-olduren-sanik-ilk-kez-hakim-1105259602.html
Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: İfadeleri kapı arkasından dinledi
Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: İfadeleri kapı arkasından dinledi
Çekmeköy'de okulda Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren ve 126 yıla kadar hapis cezası istenen 17 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T13:45+0300
2026-04-24T13:58+0300
türki̇ye
fatma nur çelik
çekmeköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103967939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb05e674d441355cd84e73ae62f116c1.jpg
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan aynı okulun öğrencisi Furkan Samet B. ilk kez hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki öğrenci 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Mağdur çocuklar, zanlı ile yüz yüze gelmek istemeyince sanık ifadeleri kapı arkasından dinledi.
türki̇ye
çekmeköy
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatma nur çelik, çekmeköy
fatma nur çelik, çekmeköy

Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: İfadeleri kapı arkasından dinledi

13:45 24.04.2026 (güncellendi: 13:58 24.04.2026)
© Abdülhamid HoşbaşÖğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Abdülhamid Hoşbaş
Çekmeköy'de okulda Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren ve 126 yıla kadar hapis cezası istenen 17 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan aynı okulun öğrencisi Furkan Samet B. ilk kez hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki öğrenci 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Mağdur çocuklar, zanlı ile yüz yüze gelmek istemeyince sanık ifadeleri kapı arkasından dinledi.

126 yıl hapis cezası isteniyor

İddianamede sanık Furkan Samet B. hakkında öğretmen Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kapı arkasında dinledi

İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanık F.S.B. ile yüz yüze gelmek istemeyen çocuk mağdurlar önce dinlendi. Mağdurlar beyan verirken, F.S.B'nin içerisinde bulunduğu koridorun kapısı aralık bırakıldı, sanık bu şekilde duruşmayı dinledi.
Mağdur çocuklar duruşma salonundan ayrıldıktan sonra sanık F.S.B. salona alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 27 Nisan Pazartesi gününe erteledi.
Öğretmen Fatma Nur Çelik cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2026
