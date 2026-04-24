Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: İfadeleri kapı arkasından dinledi
Çekmeköy'de okulda Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren ve 126 yıla kadar hapis cezası istenen 17 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T13:45+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/bakanlik-acikladi-fatma-nur-ogretmenin-adi-okulunda-yasatilacak-1104034332.html
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan aynı okulun öğrencisi Furkan Samet B. ilk kez hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki öğrenci 126 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Mağdur çocuklar, zanlı ile yüz yüze gelmek istemeyince sanık ifadeleri kapı arkasından dinledi.
126 yıl hapis cezası isteniyor
İddianamede sanık Furkan Samet B. hakkında öğretmen Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanık F.S.B. ile yüz yüze gelmek istemeyen çocuk mağdurlar önce dinlendi. Mağdurlar beyan verirken, F.S.B'nin içerisinde bulunduğu koridorun kapısı aralık bırakıldı, sanık bu şekilde duruşmayı dinledi.
Mağdur çocuklar duruşma salonundan ayrıldıktan sonra sanık F.S.B. salona alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 27 Nisan Pazartesi gününe erteledi.