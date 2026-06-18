Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/natodan-nukleer-modernizasyon-karari-ittifak-caydiricilik-kapasitesini-guclendiriyor-1106616604.html
NATO'dan nükleer modernizasyon kararı: İttifak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek izin yine harekete geçti
NATO'dan nükleer modernizasyon kararı: İttifak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek izin yine harekete geçti
Sputnik Türkiye
NATO, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla nükleer kabiliyetlerin modernizasyonu ve planlama mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:32+0300
2026-06-18T15:41+0300
savunma
nato
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104342938_0:46:1224:735_1920x0_80_0_0_110d8ecd1319838b934980563c6c1000.png
NATO, küresel güvenlik ortamındaki değişimlere karşı nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir modernizasyon süreci başlatma kararı aldı. İttifakın nükleer politikalarının şekillendirildiği en üst düzey platform olan Nükleer Planlama Grubu (NPG), nükleer kabiliyetlerin güncellenmesi ve planlama kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.NATO tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların ittifakın güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik olduğu ve nükleer caydırıcılık görevini daha etkin hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.Stratejik nükleer güçler “en üst düzey güvence” olmaya devam edecekToplantıya katılan savunma bakanları, NATO'nun stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefik ülkelerin güvenliği açısından en önemli güvence unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.Açıklamada, söz konusu kuvvetlerin NATO'nun genişletilmiş caydırıcılık mimarisinin temel taşlarından biri olduğu belirtilerek, ittifakın savunma stratejisindeki merkezi rolüne dikkat çekildi.Nükleer planlama kapasitesi artırılacakNükleer Planlama Grubu bakanları, mevcut güvenlik tehditleri ve değişen stratejik koşullar doğrultusunda NATO'nun nükleer görevlerinin geliştirilmesini kararlaştırdı.Bu kapsamda;İttifak, bu adımların NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti.Fransa dışındaki tüm üyeler Nükleer Planlama Grubu'nda yer alıyorNATO'nun nükleer konulardaki temel istişare ve karar alma mekanizması olan Nükleer Planlama Grubu'nda Fransa dışındaki tüm müttefik ülkeler temsil ediliyor.Grup, ittifakın nükleer politikalarının belirlenmesi, caydırıcılık stratejilerinin güncellenmesi ve nükleer kuvvetlerin geleceğine ilişkin kararların şekillendirilmesinde kritik rol oynuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104342938_93:0:1132:779_1920x0_80_0_0_1235ae6f89fc74ed133b018d658165b0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, haberler
nato, haberler

NATO'dan nükleer modernizasyon kararı: İttifak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek izin yine harekete geçti

15:32 18.06.2026 (güncellendi: 15:41 18.06.2026)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTrump'ın ABD NATO'dan ayrılabilir tehdidi
Trump'ın ABD NATO'dan ayrılabilir tehdidi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
NATO, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla nükleer kabiliyetlerin modernizasyonu ve planlama mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda uzlaştı.
NATO, küresel güvenlik ortamındaki değişimlere karşı nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir modernizasyon süreci başlatma kararı aldı. İttifakın nükleer politikalarının şekillendirildiği en üst düzey platform olan Nükleer Planlama Grubu (NPG), nükleer kabiliyetlerin güncellenmesi ve planlama kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.
NATO tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların ittifakın güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik olduğu ve nükleer caydırıcılık görevini daha etkin hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Stratejik nükleer güçler “en üst düzey güvence” olmaya devam edecek

Toplantıya katılan savunma bakanları, NATO'nun stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefik ülkelerin güvenliği açısından en önemli güvence unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.
Açıklamada, söz konusu kuvvetlerin NATO'nun genişletilmiş caydırıcılık mimarisinin temel taşlarından biri olduğu belirtilerek, ittifakın savunma stratejisindeki merkezi rolüne dikkat çekildi.

Nükleer planlama kapasitesi artırılacak

Nükleer Planlama Grubu bakanları, mevcut güvenlik tehditleri ve değişen stratejik koşullar doğrultusunda NATO'nun nükleer görevlerinin geliştirilmesini kararlaştırdı.
Bu kapsamda;
NATO'nun nükleer kabiliyetlerinin modernize edilmesi,
Nükleer planlama kapasitesinin güçlendirilmesi,
Operasyonel hazırlık süreçlerinin güncellenmesi,
Yeni güvenlik ihtiyaçlarına uygun uyarlamaların yapılması hedefleniyor.
İttifak, bu adımların NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Fransa dışındaki tüm üyeler Nükleer Planlama Grubu'nda yer alıyor

NATO'nun nükleer konulardaki temel istişare ve karar alma mekanizması olan Nükleer Planlama Grubu'nda Fransa dışındaki tüm müttefik ülkeler temsil ediliyor.
Grup, ittifakın nükleer politikalarının belirlenmesi, caydırıcılık stratejilerinin güncellenmesi ve nükleer kuvvetlerin geleceğine ilişkin kararların şekillendirilmesinde kritik rol oynuyor.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
GÖRÜŞ
ABD-İran mutabakatı bölgede yeni dönemin kapısını aralıyor: 'Asıl hesaplaşma bir sonraki raunda ertelenmiş olabilir'
15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала