https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/natodan-nukleer-modernizasyon-karari-ittifak-caydiricilik-kapasitesini-guclendiriyor-1106616604.html

NATO'dan nükleer modernizasyon kararı: İttifak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek izin yine harekete geçti

NATO'dan nükleer modernizasyon kararı: İttifak caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek izin yine harekete geçti

Sputnik Türkiye

NATO, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmek amacıyla nükleer kabiliyetlerin modernizasyonu ve planlama mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:32+0300

2026-06-18T15:32+0300

2026-06-18T15:41+0300

savunma

nato

haberler

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NATO, küresel güvenlik ortamındaki değişimlere karşı nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir modernizasyon süreci başlatma kararı aldı. İttifakın nükleer politikalarının şekillendirildiği en üst düzey platform olan Nükleer Planlama Grubu (NPG), nükleer kabiliyetlerin güncellenmesi ve planlama kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.NATO tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların ittifakın güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik olduğu ve nükleer caydırıcılık görevini daha etkin hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.Stratejik nükleer güçler “en üst düzey güvence” olmaya devam edecekToplantıya katılan savunma bakanları, NATO'nun stratejik nükleer kuvvetlerinin müttefik ülkelerin güvenliği açısından en önemli güvence unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.Açıklamada, söz konusu kuvvetlerin NATO'nun genişletilmiş caydırıcılık mimarisinin temel taşlarından biri olduğu belirtilerek, ittifakın savunma stratejisindeki merkezi rolüne dikkat çekildi.Nükleer planlama kapasitesi artırılacakNükleer Planlama Grubu bakanları, mevcut güvenlik tehditleri ve değişen stratejik koşullar doğrultusunda NATO'nun nükleer görevlerinin geliştirilmesini kararlaştırdı.Bu kapsamda;İttifak, bu adımların NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti.Fransa dışındaki tüm üyeler Nükleer Planlama Grubu'nda yer alıyorNATO'nun nükleer konulardaki temel istişare ve karar alma mekanizması olan Nükleer Planlama Grubu'nda Fransa dışındaki tüm müttefik ülkeler temsil ediliyor.Grup, ittifakın nükleer politikalarının belirlenmesi, caydırıcılık stratejilerinin güncellenmesi ve nükleer kuvvetlerin geleceğine ilişkin kararların şekillendirilmesinde kritik rol oynuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

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