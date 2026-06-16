https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html

Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T17:11+0300

2026-06-16T17:11+0300

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türki̇ye

balıkesir

orman

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Pamukçu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html

türki̇ye

balıkesir

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