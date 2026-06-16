https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T17:11+0300
2026-06-16T17:11+0300
2026-06-16T17:11+0300
türki̇ye
balıkesir
orman
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
orman yangını gönüllüsü
orman işçisi
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Pamukçu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html
türki̇ye
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balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını gönüllüsü, orman işçisi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, orman yangını
balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını gönüllüsü, orman işçisi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, orman yangını
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Pamukçu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.
Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.