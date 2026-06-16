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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/balikesirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106552528.html
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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balıkesir
orman
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
orman yangını gönüllüsü
orman işçisi
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Pamukçu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html
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balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını gönüllüsü, orman işçisi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, orman yangını
balıkesir, orman, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, orman yangını gönüllüsü, orman işçisi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, orman yangını

Balıkesir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

17:11 16.06.2026
© AA / Balıkesir Orman Bölge MüdürlüğüBalıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan arazi yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Pamukçu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.
Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
TÜRKİYE
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale etti
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