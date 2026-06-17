https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/dmitriyev-abd-heyetinin-rusya-ziyareti-yakin-zamanda-gerceklesecek-1106593204.html

Dmitriyev: ABD heyetinin Rusya ziyareti yakın zamanda gerçekleşecek

Dmitriyev: ABD heyetinin Rusya ziyareti yakın zamanda gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’den bir heyetin yakında Rusya'yı ziyaret etmesini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T22:42+0300

2026-06-17T22:42+0300

2026-06-17T22:42+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

rusya

abd

donald trump

steve witkoff

moskova

washington

kremlin

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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD heyetinin "yakın bir zamanda" Rusya'ya geleceğini belirterek, Avrupa ve İngiltere'nin Rusya-ABD diyaloğundan rahatsız olduğunu vurguladı.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Dmitriyev, iki ülke arasındaki temasların sürdüğüne dikkat çekerek, “Kesin bir tarih vermek istemiyorum ancak diyalog kesinlikle devam ediyor. Başkan Putin ile Başkan Trump arasında oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. Bu nedenle ABD heyetini yakın bir zamanda bekliyoruz. Ziyaret takvimini zamanı geldiğinde Başkanlık İdaresi duyuracaktır” dedi.Moskova ile Washington arasındaki temasların sürmesinin Avrupa ülkeleri ve İngiltere'de rahatsızlık yarattığının altını çizen Dmitriyev, “Avrupalılar ve İngilizler, Rusya-ABD diyaloğunun devam etmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. Bu diyaloğu bozmak için de ciddi çaba harcıyorlar” ifadelerini kullandı.Kremlin daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Haziran’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Liderlerin; ikili ilişkiler, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in Rusya’ya planlanan ziyareti ve Ukrayna’daki çatışmayı ele aldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/kremlin-abd-iran-mutabakatinin-ardindan-whitkoff-ve-kushner-moskovaya-gelebilir-1106556584.html

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, donald trump, steve witkoff, moskova, washington, kremlin