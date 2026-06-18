https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/meteorolojiden-19-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-3-bolgede-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-1106595492.html

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: 3 bölgede şiddetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: 3 bölgede şiddetli rüzgar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T07:09+0300

2026-06-18T07:09+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran hava durumu tahminlerine göre Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.19 il için sarı alarmAfyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu sağanak alarmı verildi.Kuvvetli sağanak etkili olacakSon değerlendirmelere göre iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgara dikkatRüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/avrupa-genelinde-sicak-hava-alarmi-isvicrede-ust-duzey-uyari-verildi-1106583042.html

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