https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/avrupa-genelinde-sicak-hava-alarmi-isvicrede-ust-duzey-uyari-verildi-1106583042.html

Avrupa genelinde sıcak hava alarmı: İsviçre'de üst düzey uyarı verildi

Avrupa genelinde sıcak hava alarmı: İsviçre'de üst düzey uyarı verildi

Sputnik Türkiye

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi, yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Haziran... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T17:07+0300

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2026-06-17T17:07+0300

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İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesi (MeteoSwiss), yarın öğle saatlerinden itibaren İsviçre'nin büyük bölümünde etkisini gösterecek sıcak hava dalgasına karşı uyarı yayımladı.Kurumun açıklamasında, hafta boyunca ülke genelinde aşırı sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği belirtilirken, birçok bölgede 4 seviyeli sistemde 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısının geçerli olacağı kaydedildi.Meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın özellikle Basel ve çevresinde daha yoğun hissedileceğini belirtti. Tahminlere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki bir hafta boyunca 30 derecenin üzerinde seyredecek.Açıklamada, aşırı sıcakların yalnızca insanlar için değil, hayvanlar, çevre ve altyapı açısından da ciddi riskler oluşturabileceği vurgulandı. Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmanın sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi.MeteoSwiss, 3. seviye sıcak hava dalgası riskini "önemli" olarak değerlendirirken vatandaşlara bol su tüketmeleri, mümkün olduğunca gölgede kalmaları ve fiziksel aktiviteleri sınırlandırmaları tavsiyesinde bulundu.Avrupa'ya uyarıÖte yandan Avrupa'nın birçok bölgesinde yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı bir dönemde gelen uyarının, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışanlar için önem taşıdığı belirtiliyor.İspanya'nın kuzeyi için turuncu uyarı yapılırken, Sevilla, Zaragoza dahil bazı şehirler için hafta boyunca sıcaklıkların 40 derecelere dayanacağı aktarıldı. Benzer uyarılar Portekiz ve İtalya dahil bir çok Avrupa ülkesi için de yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/sicakliklar-dusecek-gok-gurultulu-saganak-geliyor-meteorolojiden-3-gun-icin-uyari-1106580650.html

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